Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Нет единых правил у фина. У каждого банка свои требования, про которые никто не знает. Даже если клиент иметь легальные доходы и есть офиц. доки, то банк всё равно может блокировать и потом рассматривать доки от 7 до 180 дней. Далее могут написать, что всё в порядке, но клиенту эти деньги нужны были вчера, но не завтра и клиенту до ж... их извинения за неудобства.
А може просто треба підняти тухес і оновити ̶в̶і̶й̶с̶ь̶к̶о̶в̶о̶-̶о̶б̶л̶і̶к̶о̶в̶і̶ ̶д̶а̶н̶і̶ ̶ анкету в банку? Діалог в ненависному вам Райфі: - у вас вказано попередні дані (до війни) річний дохід 800 тис. Без змін? - ні, 1,5 млн грн - я про офіційний.. - я теж.. можете додати ще 0.25 млн пенсії. - добре, давайте впишемо 1 млн, у Вас і так не виникне проблем з моніторингом - як скажете.
З усієї суми (крім пенсії звичайно) сплачено 18+1.5% Оце і є рецепт «як не боятись фінмону»
Нет единых правил у фина. У каждого банка свои требования, про которые никто не знает. Даже если клиент иметь легальные доходы и есть офиц. доки, то банк всё равно может блокировать и потом рассматривать доки от 7 до 180 дней. Далее могут написать, что всё в порядке, но клиенту эти деньги нужны были вчера, но не завтра и клиенту до ж... их извинения за неудобства.
Поки що я лише читаю істеричні відгуки від анонімів. Ось коли реально побачу що у людини є реально білі гроші, попала під фін.мон, нормально відповіла на всі питання, прикріпила всі файли, без понтів, без істерик, в діловому форматі пройшла процедуру і ЇЙ ВІДМОВИЛИ - тоді повірю. Але я так напів-скептично ставлюсь до відгуків бо 99% відгуків це якийсь детський лепет, а якщо копнути то кожен десь має свої проблеми через які вони стають ризикованим клієнтом (на хвилинку, з оборотом в 100к за квартал, це взагалі як), і в результаті як приходить запит від банку - починається бред від клієнта який завершується блокуванням рахунків і ігнором від банку.
Коли до вас прийде фін.мон вам скажуть що робити, для прикладу памятка від ПУМБу, цілком адеватно описано, і вимоги не дебільні https://www.pumb.ua/110_FM
Hotab написав:А може просто треба підняти тухес і оновити ̶в̶і̶й̶с̶ь̶к̶о̶в̶о̶-̶о̶б̶л̶і̶к̶о̶в̶і̶ ̶д̶а̶н̶і̶ ̶ анкету в банку?
Если банк наливает на карту 100тыс, даёт на оплату частями 80тыс. Предлагает оформить премиум карту за хорошее сотрудничество с банком, за погашение в сроки кредиты и на второй день блокируе счета, то про какую анкету должен думать клиент, если банк льёт и льёт ему деньги и просит и далее с ним сотрудничать?
Hotab написав:З усієї суми (крім пенсії звичайно) сплачено 18+1.5% Оце і є рецепт «як не боятись фінмону»
У меня по справке из налог. более 1.5млн. грн. РАЙФ начал рассматривать документы только на 7 день. Поэтому решил из принципа завершить с ними сотруднич., а тем более было всего на счёте 100дол. и этот банк мне в дальнейшем не нужен был. Поэтому перевёл 100 дол. без проблем в А банк. Райф сказал, что я потом могу к ним обратно вернуться если надумаю. Но начинать рассматривать доки на 7 день и сколько они их будут проверять???. Гор. линия тогда сказала обычно 14 дней. Не хрена себе 14 дней рассматривать и потом извинения...
Игорь Алексеевич написав:Поэтому решил из принципа завершить с ними сотруднич.,
Цілком адекватна поведінка, маєте право, але як бачите тепер ви маєте відмітку ризикового клієнта.
Просто тепер крім кредитного рейтингу у клієнтів ще є рейтинг який вони не бачать - це рейтинг ризиковості. Якщо ви вилітаєте дуже високо то ви стаєте дорогим клієнтом для банку (бо більше людей має за вами слідкувати, чи ви чесний чи брехун), плюс потенційно проблемним бо штраф від НБУ якщо виявиться що ви брехали і підставили банк.
Відносно фін.мону просто старайтесь мати легальні доходи, в кінці року подавайте декларацію про майновий стан і декларуйте те, що не відзвітували за вас податкові агенти і будете спати спокійно. (Рахуйте що живете як в америці)
Ну і не забувайте що кожен 2 в цій країні це скамер, обманщик, або темщик. Можливо тому банки зараз вже не граються ні з ким, просто відсіюють шлак, і через деякий час як ситуація стабілізується, будуть більш уважно звертати увагу на клієнта. А поки що, якщо ви в сірій зоні - не користуйтесь банками, не витрачайте свої нерви.
adj написав:в кінці року подавайте декларацію про майновий стан і декларуйте те, що не відзвітували за вас податкові агенти і будете спати спокійно. (Рахуйте що живете як в америці)
Банки имогут спокойну посмотреть рейтин любого чел. Для этого есть сайт и посмотреть его кред. историю, по судам и т.д. Зачем мне надо ходить по банкам и просить их ознакомиться добровольно с моими документами и моими финансами. Если банки наливают кредитки клиенту, то я думаю они изначально проверят его от А до Я. Они могут в любой момент её обнулить и тогда попросить для дальнейшего сотруднич. предоставить документы. Но не в любой момент блок и потом несите доки и кланяйтесь им. Раньше помню в рестораны не пропускал у кого не было галстука, хотя у чел. были в кармане деньги. Правда решало был на входе...)) Посмотрим через мес., как банки опять начнут бегать за клиентами. Влепят им налоги задним числом и тогда опять похер им будут документы. Начнут звонить и упрашивать вернуться...))
Игорь Алексеевич написав:Банки имогут спокойну посмотреть рейтин любого чел. Для этого есть сайт и посмотреть его кред. историю, по судам и т.д. Зачем мне надо ходить по банкам и просить их ознакомиться добровольно с моими документами и моими финансами.
Тому що перше стосується кредитного ліміту і ризиковості вас як людини яка бере в борг. А друге говорить про вашу доброчесність, і про те чи оперуєте ви легальними грошами, чи платите ви податки, і чи не використовуєте ви банк для відмивання ваших грошей.
Проблема в тому що ви на цьому форумі, але не розумієте цих понять, а тепер згадайте відгуки на мінфіні обіжених людей які взагалі нічого не розуміють.
Те що у вас кред ліміт 100к, це нічого, ну покористувались ви 20к, і в кінці місяця закинули свої 20к ГРЯЗНИХ, з яких не було сплачено податків - відмили свої нещасні 20к за допомогою банку - розумієте?
Игорь Алексеевич написав:А может просто банкам выгодно прекрываясь не оплатой налогов пользоваться месецами деньгами клиентов.
У банків і так прибутки зашкалюють. І до речі, на ваших 100 дол. вони не зароблять, бо це капітальний пасив, а на гривні вже зароблять.
Игорь Алексеевич написав:В маштабах страны ежемес. блокироват счета тыс. клиентов якобы для проверки на 7-14 дней.
Я так розумію такі проблеми лише у тих хто не може нормально читати, логічно думати, і не може сформулювати відповідь банку. Якщо там треба сидіти розбиратись що ж людина написала, якісь документи які фотошопляться але де є QR код на оригінал де цифри інші, то не сумніваюсь що такі і за 180 днів не пройдуть фін.мон.
Игорь Алексеевич написав:А то получается дуем в одну сторону, банк пользуется деньгами клиентов и на этом зарабатывае, а клиент возможно теряет какие то выгодные предложения. А потом банк просто может написать - Ув. клиент, банком были проведены все проверки по вашим доходам и.... далее по тексту и шаблону. В конце, мы надеямся на дальнейшее сотрудничество с нами. а в кач- ве бонуса мы вам дарим ХРЕН.((
Перед відкриттям раунку в банку почитайте умови на які ви погоджуєтесь, не користуйтесь, не будьте дурачком. Але якщо вже користуєтесь то відповідайте за слова. Для прикладу якщо людина пише в анкеті 150к доходів на міс, а потім на голубому глазу дає довідку з зп а там 8000 на міс, як ви думаєте, що має зробити банк? Навіть якщо людина попала під фін.мон за 50к за квартал?