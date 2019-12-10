Додано: Вів 24 вер, 2024 13:16

Игорь Алексеевич написав: А может просто банкам выгодно прекрываясь не оплатой налогов пользоваться месецами деньгами клиентов. А может просто банкам выгодно прекрываясь не оплатой налогов пользоваться месецами деньгами клиентов.

Игорь Алексеевич написав: В маштабах страны ежемес. блокироват счета тыс. клиентов якобы для проверки на 7-14 дней. В маштабах страны ежемес. блокироват счета тыс. клиентов якобы для проверки на 7-14 дней.

Игорь Алексеевич написав: А то получается дуем в одну сторону, банк пользуется деньгами клиентов и на этом зарабатывае, а клиент возможно теряет какие то выгодные предложения. А потом банк просто может написать - Ув. клиент, банком были проведены все проверки по вашим доходам и.... далее по тексту и шаблону. В конце, мы надеямся на дальнейшее сотрудничество с нами. а в кач- ве бонуса мы вам дарим ХРЕН.(( А то получается дуем в одну сторону, банк пользуется деньгами клиентов и на этом зарабатывае, а клиент возможно теряет какие то выгодные предложения. А потом банк просто может написать - Ув. клиент, банком были проведены все проверки по вашим доходам и.... далее по тексту и шаблону. В конце, мы надеямся на дальнейшее сотрудничество с нами. а в кач- ве бонуса мы вам дарим ХРЕН.((

У банків і так прибутки зашкалюють. І до речі, на ваших 100 дол. вони не зароблять, бо це капітальний пасив, а на гривні вже зароблять.Я так розумію такі проблеми лише у тих хто не може нормально читати, логічно думати, і не може сформулювати відповідь банку. Якщо там треба сидіти розбиратись що ж людина написала, якісь документи які фотошопляться але де є QR код на оригінал де цифри інші, то не сумніваюсь що такі і за 180 днів не пройдуть фін.мон.Перед відкриттям раунку в банку почитайте умови на які ви погоджуєтесь, не користуйтесь, не будьте дурачком. Але якщо вже користуєтесь то відповідайте за слова. Для прикладу якщо людина пише в анкеті 150к доходів на міс, а потім на голубому глазу дає довідку з зп а там 8000 на міс, як ви думаєте, що має зробити банк? Навіть якщо людина попала під фін.мон за 50к за квартал?