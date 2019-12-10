Додано: Вів 24 вер, 2024 13:25

adj написав: Я так розумію такі проблеми лише у тих хто не може нормально читати, логічно думати, і не може сформулювати відповідь банку. Я так розумію такі проблеми лише у тих хто не може нормально читати, логічно думати, і не може сформулювати відповідь банку.

Да вы им хоть в первый день отправите все документы, то они по любому будут их рассматривать только через 7 дней. Абанка так и говорит, в порядке очереди. Какая очередь..??? Какой клиент в очереди??? ТАЙНА. У меня вообще в отделении все документы приняли, сказали - мы в этом не разбираемся, отправим в Киев и вам ответят. Спросил, а сколько ждать ответ - 45 дней. Я чуть со стула не упал)) Конечно я воспользовался и др. связью. Сказали всё приняли, ждите ответа через 7 дней. Мы отдел - принимаем и передаём в др. отдел - фина. А это время...для передачи...Поэтому нечем вам помочь не сможем. ЖДИТЕ....Сегодня как раз прошло 7 дней - молчат. Думаю 7 дней не считая выходных.((Поэтому 7 дней плавно для клиента переходит в 9 дней.((А вообще первые мои обращения пошли в банк 1 сентября. И тогда одни отписки - отмывание и террроз. Хотел не связываться, но просто т.к. деньги не личные, а кредитные хочется понять до конца логику фина. А то в Райфе сразу плюнул и забрал 100 дол. А сейчас буду ждать ответ на пред. деку и добавил им даже всё недв. имущество, за которые офиц. оплачиваю налоги. Там достаточная сумма и доков за блокировку кредитки.