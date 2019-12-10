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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:25

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  adj написав:Я так розумію такі проблеми лише у тих хто не може нормально читати, логічно думати, і не може сформулювати відповідь банку.
Да вы им хоть в первый день отправите все документы, то они по любому будут их рассматривать только через 7 дней. Абанка так и говорит, в порядке очереди. Какая очередь..??? Какой клиент в очереди??? ТАЙНА. У меня вообще в отделении все документы приняли, сказали - мы в этом не разбираемся, отправим в Киев и вам ответят. Спросил, а сколько ждать ответ - 45 дней. Я чуть со стула не упал)) Конечно я воспользовался и др. связью. Сказали всё приняли, ждите ответа через 7 дней. Мы отдел - принимаем и передаём в др. отдел - фина. А это время...для передачи... :shock: :shock: Поэтому нечем вам помочь не сможем. ЖДИТЕ....
Сегодня как раз прошло 7 дней - молчат. Думаю 7 дней не считая выходных.((
Поэтому 7 дней плавно для клиента переходит в 9 дней.((
А вообще первые мои обращения пошли в банк 1 сентября. И тогда одни отписки - отмывание и террроз. Хотел не связываться, но просто т.к. деньги не личные, а кредитные хочется понять до конца логику фина. А то в Райфе сразу плюнул и забрал 100 дол. А сейчас буду ждать ответ на пред. деку и добавил им даже всё недв. имущество, за которые офиц. оплачиваю налоги. Там достаточная сумма и доков за блокировку кредитки.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 24 вер, 2024 13:40, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:26

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Игорь Алексеевич написав:Остальным будет туго, возможно увиди ВА.

Яким?
  Игорь Алексеевич написав:Только при принятии закона, придётся докапит. 2 гос. банка.

В тому і проблема що держбанки зараз є гирями (крім привату), від яких МВФ хоче заставити уряд позбавитись.
Той же укргаз взагалі приймав участь в схемах міскодингу, не здивуюсь якщо і ощад і решта держ банків, бо штрафи платити будуть не вони, а платники податків з бюджету. Таке ж ставлення скоріше за все до штрафів за провалений фін.мон.
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