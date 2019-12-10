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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:25

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  adj написав:Я так розумію такі проблеми лише у тих хто не може нормально читати, логічно думати, і не може сформулювати відповідь банку.
Да вы им хоть в первый день отправите все документы, то они по любому будут их рассматривать только через 7 дней. Абанка так и говорит, в порядке очереди. Какая очередь..??? Какой клиент в очереди??? ТАЙНА. У меня вообще в отделении все документы приняли, сказали - мы в этом не разбираемся, отправим в Киев и вам ответят. Спросил, а сколько ждать ответ - 45 дней. Я чуть со стула не упал)) Конечно я воспользовался и др. связью. Сказали всё приняли, ждите ответа через 7 дней. Мы отдел - принимаем и передаём в др. отдел - фина. А это время...для передачи... :shock: :shock: Поэтому нечем вам помочь не сможем. ЖДИТЕ....
Сегодня как раз прошло 7 дней - молчат. Думаю 7 дней не считая выходных.((
Поэтому 7 дней плавно для клиента переходит в 9 дней.((
А вообще первые мои обращения пошли в банк 1 сентября. И тогда одни отписки - отмывание и террроз. Хотел не связываться, но просто т.к. деньги не личные, а кредитные хочется понять до конца логику фина. А то в Райфе сразу плюнул и забрал 100 дол. А сейчас буду ждать ответ на пред. деку и добавил им даже всё недв. имущество, за которые офиц. оплачиваю налоги. Там достаточная сумма и доков за блокировку кредитки.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 24 вер, 2024 13:40, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:26

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Игорь Алексеевич написав:Остальным будет туго, возможно увиди ВА.

Яким?
  Игорь Алексеевич написав:Только при принятии закона, придётся докапит. 2 гос. банка.

В тому і проблема що держбанки зараз є гирями (крім привату), від яких МВФ хоче заставити уряд позбавитись.
Той же укргаз взагалі приймав участь в схемах міскодингу, не здивуюсь якщо і ощад і решта держ банків, бо штрафи платити будуть не вони, а платники податків з бюджету. Таке ж ставлення скоріше за все до штрафів за провалений фін.мон.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 16:59

  adj написав:
  sergey_sryvkin написав:
  adj написав:sergey_sryvkin закон почитайте, і гроші з банків можете вже забирати бо якщо наступить момент з фін.моном і ви будете себе вести як ви тут пишете то вас все одно заблокують.

Ха-ха.
То вони за поведінку блокують? :)

Я про алгоритм проходження фін.мону, чи ви будете одразу без питань надавати всі документи, писати твір роздум в чому економічний сенс ваших операцій?

Бо якщо не будете то гроші заблокують


То зверніть увагу на власну поведінку. З чого б це ви перейшли з обговорюваної теми (якого хріна банки бєспрєдєльнічають з грошима клієнтів) на мою особу (що мені робити з моїми грошима, та як мені поводитись)

Думка полягає в тому, що банки не мають права ускладнювати людям життя. Хочуть мати клієнтів - обслуговують, не хочуть, мають підозри, і т.п. - гроші віддав і до побачення. Або заяву в прокуратуру, якщо є за що.

Що кому робити і писати в особистих випадках, це нікого не стосується.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 17:03

  adj написав:
  Дюрі-бачі написав:Єдине, що мене обурює: фінмон, на відміну від інших сфер діяльності, навіть тієї ж податкової, не публікує свої алгоритми, щоб люди могли собі побудувати ефективні стратегії дії.

Все просто - майте легальні гроші. Якщо немаєте то думайте як домалювати, це ваші проблеми, не їхні.

Та ні, це як раз не просто. Сьогодні ваші гроші легальні, а через 2-3 роки вже ні.

Якщо хочете "просто" - не майте грошей взагалі, жебракуйте, або ховайтесь, і тоді влада буде вас любити.

Чиї ци проблеми - питання комплексне. Якщо хтось позичив у вас кілька зелених котлет, це його проблеми, чи ваші? ambiguous question
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 17:18

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  sergey_sryvkin написав:Сьогодні ваші гроші легальні, а через 2-3 роки вже ні.

Це я поки читав тут на форумі у теоретиків, той же ПУМБ https://www.pumb.ua/110_FM таких обмежень не ставить, думаю другі банки теж.

Але не виключаю що банк може запитувати актуальну виписку а не 3х річної давнини, щоб бачити ЕЦП держави, і можливо їм цікаво чи теперішні доходи відповідають анкеті яку людина (потенційно) нещодавно оновлювала і малювала там сотні тисяч, коли живе в кращому випадку на мінімалку - тоді питання до такої людини, нащо вона це робить, що вона приховує?

Резюмую, поки я не бачив факти проваленого фін.мону людиною у якої реально є документи (і вони в реєстрі ДПС, є нотаріальне підтвердження, а не якась фігня, мама, бабця на листку написала що гроші чисті).

Мені здається люди в цій країні не розуміють що таке легальні гроші, деякі може думають що зарплата на картку то це вже легальні гроші, і виписку дають з банку, дивіться зарплата а там Р2Р перекази, або поповнення через термінал.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 17:24

  sergey_sryvkin написав:Думка полягає в тому, що банки не мають права ускладнювати людям життя. Хочуть мати клієнтів - обслуговують, не хочуть, мають підозри, і т.п. - гроші віддав і до побачення. Або заяву в прокуратуру, якщо є за що.

Вот только у НБУ мысль противоположная, а у него мысли весомее. Суды, кстати, до сих пор требовали от банков только пояснить причину блокировки, но не возражали против самой системы блокировок для разбирательства. Практика не нова. Мигранты в Испанию уже несколько лет наслаждаются. Хотя и нельзя сказать, что прям по всему ЕС так бдительно.
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