Додано: Вів 24 вер, 2024 20:09

adj написав: Поки що я лише читаю істеричні відгуки від анонімів. Ось коли реально побачу що у людини є реально білі гроші, попала під фін.мон, нормально відповіла на всі питання, прикріпила всі файли, без понтів, без істерик, в діловому форматі пройшла процедуру і ЇЙ ВІДМОВИЛИ - тоді повірю. Поки що я лише читаю істеричні відгуки від анонімів. Ось коли реально побачу що у людини є реально білі гроші, попала під фін.мон, нормально відповіла на всі питання, прикріпила всі файли, без понтів, без істерик, в діловому форматі пройшла процедуру і ЇЙ ВІДМОВИЛИ - тоді повірю.

Взагалі-то, навіть в цій країні ще не всі вмерли ті люди, які ще пам'ятають, що таке "презумпція невинуватості" та "почуття власної гідності". І це все разом каже, що в людини повинно бути залізне право послати всіх "цікавих", тобто хто цікавиться тим, що йому знати не обов'язково, слідом за російським кораблем. Якщо банк це не влаштовує, він повинен про це заявити відкрито, і повернути належні громадянину кошти в строки, які технічно необхідні для здійснення переказу або виплати в касі. Все інше, включаючи 7-14-25-180 днів на розгляд заяви, якісь черги -- все це не інакше як шантаж, тобто примус до виконання певних дій під загрозою неприємних наслідків.Блокування розрахункових операций чи блокування рахунків, що дозволяється робити по закону, має досить обмежений перелік підстав і обмежені строки, і це правильно. Банк вправі здійснювати тільки запобіжні заходи, поки підключаються правоохоронні органи. Якщо підстав для залучення органів немає, то й підстав для якихось обмежень також немає.Дивують люди, які готові викласти всі свої таємниці за першим окликом, та активно захищають цей свій "обов'язок". Коли відбиток дупи попросять -- теж принесете, і будете іншим доводити, що це правильно?