Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
adj написав:Я так розумію такі проблеми лише у тих хто не може нормально читати, логічно думати, і не може сформулювати відповідь банку.
Да вы им хоть в первый день отправите все документы, то они по любому будут их рассматривать только через 7 дней. Абанка так и говорит, в порядке очереди. Какая очередь..??? Какой клиент в очереди??? ТАЙНА. У меня вообще в отделении все документы приняли, сказали - мы в этом не разбираемся, отправим в Киев и вам ответят. Спросил, а сколько ждать ответ - 45 дней. Я чуть со стула не упал)) Конечно я воспользовался и др. связью. Сказали всё приняли, ждите ответа через 7 дней. Мы отдел - принимаем и передаём в др. отдел - фина. А это время...для передачи... Поэтому нечем вам помочь не сможем. ЖДИТЕ.... Сегодня как раз прошло 7 дней - молчат. Думаю 7 дней не считая выходных.(( Поэтому 7 дней плавно для клиента переходит в 9 дней.(( А вообще первые мои обращения пошли в банк 1 сентября. И тогда одни отписки - отмывание и террроз. Хотел не связываться, но просто т.к. деньги не личные, а кредитные хочется понять до конца логику фина. А то в Райфе сразу плюнул и забрал 100 дол. А сейчас буду ждать ответ на пред. деку и добавил им даже всё недв. имущество, за которые офиц. оплачиваю налоги. Там достаточная сумма и доков за блокировку кредитки.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 24 вер, 2024 13:40, всього редагувалось 7 разів.
Игорь Алексеевич написав:Остальным будет туго, возможно увиди ВА.
Яким?
Игорь Алексеевич написав:Только при принятии закона, придётся докапит. 2 гос. банка.
В тому і проблема що держбанки зараз є гирями (крім привату), від яких МВФ хоче заставити уряд позбавитись. Той же укргаз взагалі приймав участь в схемах міскодингу, не здивуюсь якщо і ощад і решта держ банків, бо штрафи платити будуть не вони, а платники податків з бюджету. Таке ж ставлення скоріше за все до штрафів за провалений фін.мон.
adj написав:sergey_sryvkin закон почитайте, і гроші з банків можете вже забирати бо якщо наступить момент з фін.моном і ви будете себе вести як ви тут пишете то вас все одно заблокують.
Ха-ха. То вони за поведінку блокують?
Я про алгоритм проходження фін.мону, чи ви будете одразу без питань надавати всі документи, писати твір роздум в чому економічний сенс ваших операцій?
Бо якщо не будете то гроші заблокують
То зверніть увагу на власну поведінку. З чого б це ви перейшли з обговорюваної теми (якого хріна банки бєспрєдєльнічають з грошима клієнтів) на мою особу (що мені робити з моїми грошима, та як мені поводитись)
Думка полягає в тому, що банки не мають права ускладнювати людям життя. Хочуть мати клієнтів - обслуговують, не хочуть, мають підозри, і т.п. - гроші віддав і до побачення. Або заяву в прокуратуру, якщо є за що.
Що кому робити і писати в особистих випадках, це нікого не стосується.
sergey_sryvkin написав:Сьогодні ваші гроші легальні, а через 2-3 роки вже ні.
Це я поки читав тут на форумі у теоретиків, той же ПУМБ https://www.pumb.ua/110_FM таких обмежень не ставить, думаю другі банки теж.
Але не виключаю що банк може запитувати актуальну виписку а не 3х річної давнини, щоб бачити ЕЦП держави, і можливо їм цікаво чи теперішні доходи відповідають анкеті яку людина (потенційно) нещодавно оновлювала і малювала там сотні тисяч, коли живе в кращому випадку на мінімалку - тоді питання до такої людини, нащо вона це робить, що вона приховує?
Резюмую, поки я не бачив факти проваленого фін.мону людиною у якої реально є документи (і вони в реєстрі ДПС, є нотаріальне підтвердження, а не якась фігня, мама, бабця на листку написала що гроші чисті).
Мені здається люди в цій країні не розуміють що таке легальні гроші, деякі може думають що зарплата на картку то це вже легальні гроші, і виписку дають з банку, дивіться зарплата а там Р2Р перекази, або поповнення через термінал.
sergey_sryvkin написав:Думка полягає в тому, що банки не мають права ускладнювати людям життя. Хочуть мати клієнтів - обслуговують, не хочуть, мають підозри, і т.п. - гроші віддав і до побачення. Або заяву в прокуратуру, якщо є за що.
Вот только у НБУ мысль противоположная, а у него мысли весомее. Суды, кстати, до сих пор требовали от банков только пояснить причину блокировки, но не возражали против самой системы блокировок для разбирательства. Практика не нова. Мигранты в Испанию уже несколько лет наслаждаются. Хотя и нельзя сказать, что прям по всему ЕС так бдительно.
adj Якраз ПУМБ мене моніторив 2 рази. Здебільшого я туди заносив гривню ~ 100 тис. в місяць на депозит, який забирв через 3 місяці. А ще раз прийшов я і здав готівкове євро в касу на ті ж 100 тис. грн. Так от набігло за кілька місяців 400 тис. При першому моніторингу приніс їм довідку про зарплату в держвному університеті , десь 1,2 млн. за 5 років, моніторинг успішно пройшов. Ще через кілька місяців знову набігло 400 тис., приніс ту ж довідку про ЗП, а вони: мало доходів, довелось нести довідку про доходи ФОП... Тобто мільйона зарплати мало, щоб пояснити 800 тис. готівки, з якої в банку одночасно 300 тис. лежало..
Я от реально зараз переживаю як потім пройду моніторинг коли гроші назад в банк понесу, а там всього ОВДП на суму, як весь мій легальний дохід за 3 роки...
sergey_sryvkin написав:Сьогодні ваші гроші легальні, а через 2-3 роки вже ні.
Це я поки читав тут на форумі у теоретиків, той же ПУМБ https://www.pumb.ua/110_FM таких обмежень не ставить, думаю другі банки теж.
Але не виключаю що банк може запитувати актуальну виписку а не 3х річної давнини, щоб бачити ЕЦП держави, і можливо їм цікаво чи теперішні доходи відповідають анкеті
...
Мені здається люди в цій країні не розуміють що таке легальні гроші.
Не плутайте мух с котлетами. Анкети заповнюються про ПОТОЧНІ доходи, і документи беруться про ПОТОЧНІ доходи (крайні 2-3 роки) Який зв'язок між вашими поточними доходами, і легальними грошима, які ви маєте впродовж десятиріч? Ніякого. Та з вас на підтвердження легальності старих грошей будуть вимагати документи про нові доходи. В цьому й дичина.
adj написав:Поки що я лише читаю істеричні відгуки від анонімів. Ось коли реально побачу що у людини є реально білі гроші, попала під фін.мон, нормально відповіла на всі питання, прикріпила всі файли, без понтів, без істерик, в діловому форматі пройшла процедуру і ЇЙ ВІДМОВИЛИ - тоді повірю.
Взагалі-то, навіть в цій країні ще не всі вмерли ті люди, які ще пам'ятають, що таке "презумпція невинуватості" та "почуття власної гідності". І це все разом каже, що в людини повинно бути залізне право послати всіх "цікавих", тобто хто цікавиться тим, що йому знати не обов'язково, слідом за російським кораблем. Якщо банк це не влаштовує, він повинен про це заявити відкрито, і повернути належні громадянину кошти в строки, які технічно необхідні для здійснення переказу або виплати в касі. Все інше, включаючи 7-14-25-180 днів на розгляд заяви, якісь черги -- все це не інакше як шантаж, тобто примус до виконання певних дій під загрозою неприємних наслідків. Блокування розрахункових операций чи блокування рахунків, що дозволяється робити по закону, має досить обмежений перелік підстав і обмежені строки, і це правильно. Банк вправі здійснювати тільки запобіжні заходи, поки підключаються правоохоронні органи. Якщо підстав для залучення органів немає, то й підстав для якихось обмежень також немає.
Дивують люди, які готові викласти всі свої таємниці за першим окликом, та активно захищають цей свій "обов'язок". Коли відбиток дупи попросять -- теж принесете, і будете іншим доводити, що це правильно?
sergey_sryvkin написав:Не плутайте мух с котлетами. Анкети заповнюються про ПОТОЧНІ доходи, і документи беруться про ПОТОЧНІ доходи (крайні 2-3 роки) Який зв'язок між вашими поточними доходами, і легальними грошима, які ви маєте впродовж десятиріч? Ніякого.
Тому що якщо ви попали під фін.мон то подивляться вже вашу доброчесність. Чи не брешете в анкеті в тому числі. Якщо там 100к в місяць, а в довідці про доходи за останні місяці мінімалка, то я вас питаю, як до вас буде ставитись банк? В тому числі до пріоретизації відповіді на ваші запити? Тим більше якщо вони будуть в такому форматі, що я вам нічого не винен, відваліть. (При тому що банк просто виконує розпорядження НБУ, йому взагалі по барабану, роками жили маючи дикий захід на банківському ринку і банкам це нововведення явно не потрібно було).
Дюрі-бачі написав:Якраз ПУМБ мене моніторив 2 рази. Здебільшого я туди заносив гривню ~ 100 тис. в місяць на депозит, який забирв через 3 місяці. А ще раз прийшов я і здав готівкове євро в касу на ті ж 100 тис. грн. Так от набігло за кілька місяців 400 тис. При першому моніторингу приніс їм довідку про зарплату в держвному університеті , десь 1,2 млн. за 5 років, моніторинг успішно пройшов. Ще через кілька місяців знову набігло 400 тис., приніс ту ж довідку про ЗП, а вони: мало доходів, довелось нести довідку про доходи ФОП... Тобто мільйона зарплати мало, щоб пояснити 800 тис. готівки, з якої в банку одночасно 300 тис. лежало..
А навіщо собі створювати проблеми на рівному місці? Чому не можна було взяти довідку про доходи фіз.особи за останні 5 років, де була би і зарплата, кешбеки, доходи фоп? Невже це не виглядає як тупізм з вашої сторони?
M-Audio написав:Взагалі-то, навіть в цій країні ще не всі вмерли ті люди, які ще пам'ятають, що таке "презумпція невинуватості" та "почуття власної гідності". І це все разом каже, що в людини повинно бути залізне право послати всіх "цікавих", тобто хто цікавиться тим, що йому знати не обов'язково, слідом за російським кораблем.
Окей, але коли реєструєтесь в банку, то нащо приймаєте договір оферти? Відмовляйтесь і не обслуговуйтесь, НЕ ПОГОДЖУЙТЕСЬ на принизливі умови. Що ж ви таку помилку робите?