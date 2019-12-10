Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
M-Audio написав:Дивують люди, які готові викласти всі свої таємниці за першим окликом, та активно захищають цей свій "обов'язок". Коли відбиток дупи попросять -- теж принесете, і будете іншим доводити, що це правильно?
Дивіться, якщо у мене були б грязні гроші, по перше я би їх через нульову декларацію і ОВДП легко б відмив і не напрягався би.
Далі, якщо ви йдете в банк і у вас грязні гроші, то ви приймаєте на себе певні ризики, у випадку запитань - втратити їх. Якщо вам не подобаються такі вимоги, ви не йдете в банк, купляєте долар, квартиру.
Якщо ж ви йдете в банк, і ситуація така що банківська система еволюціонує, до правил які в ЄС (прикиньте, да?) то я до цього готуюсь (тому що мені є що втрачати). Мені зручно користуватись банківською системою, у мене є гроші. І головне у мене є довідка про доходи на суми якими я оперую.
Тому якщо відбуваються регуляторні зміни, я з ними знайомлюсь, приймаю до уваги, оцінюю чи є в мене все що потрібно у випадку запитань і якщо так то я собі користуюсь далі послугами як і користувався.
А цей форум і гілка, це вже просто для забави, майже нуль корисної інфи останнім часом. Мені звісно цікавий профіль людей які тут пишуть що мазок з жопи треба здати в банку (що є самим по собі бредом). Але так як форум анонімний то я бачу що люди люблять генерувати дурниці замість того щоб чесно поділитись досвідом.
adj написав:Тому що якщо ви попали під фін.мон то подивляться вже вашу доброчесність. Чи не брешете в анкеті в тому числі. Якщо там 100к в місяць, а в довідці про доходи за останні місяці мінімалка, то я вас питаю, як до вас буде ставитись банк?
В тому і справа, що не банкам перевіряти чиюсь "доброчесність". Поки що навіть "недоброчесність" не є вироком, і мені байдуже, як до мене буде "ставитись" банк, якщо він виконує свої функції. Я визнаю, що у приватного банку має бути право відмовитись від обслуговування клієнта навіть взагалі без пояснення причин. Нехай буде така реакція на недоброчесність, без необхідності вигадувати звинувачення з їх сторони. Але за умови негайного закриття рахунків і повернення коштів. Між іншим, така поведінка банку НЕ ЗАБОРОНЕНА законом, але чомусь банки обирають інший шлях -- незаконні блокування, безоплатне користування коштами, відмова від спілкування і брехливі відписки. Це все точно вимагає НБУ? Чи всеж-таки причина в тому, що "підозра у недоброчесності клієнта" наразі для банка прибуткова? Може, якщо це не буде прибутковим, то і ставлення до клієнта буде іншим?
Але на доброчесність чомусь перевіряють вони, а не їх, ось в чому справа.
M-Audio написав:Взагалі-то, навіть в цій країні ще не всі вмерли ті люди, які ще пам'ятають, що таке "презумпція невинуватості" та "почуття власної гідності". І це все разом каже, що в людини повинно бути залізне право послати всіх "цікавих", тобто хто цікавиться тим, що йому знати не обов'язково, слідом за російським кораблем.
Окей, але коли реєструєтесь в банку, то нащо приймаєте договір оферти? Відмовляйтесь і не обслуговуйтесь, НЕ ПОГОДЖУЙТЕСЬ на принизливі умови. Що ж ви таку помилку робите?
Тому що інших немає. Монополія зветься. І обов'язок користування банками багато для чого, або фактичний, або законодавчий. От і доводиться, заткнувши носа, вивчати "особливості" роботи банків. Вони такі не одні, звісно, але від цього не легше.
Востаннє редагувалось M-Audio в Вів 24 вер, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
adj написав:Дивіться, якщо у мене були б грязні гроші, по перше я би їх через нульову декларацію і ОВДП легко б відмив і не напрягався би.
Так проте й пишуть, що це не працює. Ну от "відмию" я сьогодні гроші, куплю ОВДП. Через десять років заберу ті ОВДП і понесу готівку в інший банк (бо валюту заборонено переказувати). Який шанс, що я пройду моніторинг якщо через 10 років в мене доходи будуть в рази менше ніж зараз?
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 24 вер, 2024 21:13, всього редагувалось 1 раз.
adj написав:Тому якщо відбуваються регуляторні зміни, я з ними знайомлюсь, приймаю до уваги, оцінюю чи є в мене все що потрібно у випадку запитань і якщо так то я собі користуюсь далі послугами як і користувався.
Оце і зветься "копатись в лайні". Неприємно, але доводиться, якщо хочеться розуміти, що відбувається. Але є базові принципи, які я вже неодноразово озвучив: презумпція невинуватості, недоторканість приватного життя (і фінансів в тому числі), недоторканість приватної власності (і грошей на рахунках в тому числі), свобода укладення договорів, свобода розпорядження своєю власністю і результатами своєї праці. Якщо б це все працювало, не було б потреби "оцінювати, що потрібно у разі запитань". Але держава, не скасовуючи формально жоден з наведених принципів, створює такі умови, які фактично приводять до їх порушення, і при цьому уникає відповідальності за це, в той час, як в інших обставинах порушення тих самих принципів може привести і до судових процесів, і до кримінальної відповідальності посадових осіб. Але в цьому випадку все всім сходить з рук. От чому так, і чому ви їх захищаєте?
А цей форум і гілка, це вже просто для забави, майже нуль корисної інфи останнім часом. Мені звісно цікавий профіль людей які тут пишуть що мазок з жопи треба здати в банку (що є самим по собі бредом). Але так як форум анонімний то я бачу що люди люблять генерувати дурниці замість того щоб чесно поділитись досвідом.
Ділюсь досвідом. Мене А-банк заблокував ще до того, як "це стало мейнстрімом". Просили надати документів за стандартним шаблоном. Я надав єдиний документ -- договір на надання послуг, за яким мені на цей банк перераховували гроші. Задля цього мені довелось цей договір двічі відправляти кур'єром за підписом, заднім числом, бо до цього ніхто не заморочувався його належним оформленням. Рахунок розблокували, але після цього жодної копійки на нього вже не надходило, і наврядчи надійде. І я чудово розумію людей, які використовували перекази з картки на картку для передачі грошей з різними цілями, замість щоб готівку возити, звісно, що ніяких документів на ці операції не мають, і залишились із заблокованими на невизначений час коштами. Добре, якщо ці кошти не критичні, а якщо ні? Банки самі довгий час вмовляли клієнтів, що це "швидко і безпечно" переказувати замість готівку передавати. То в чому провина людей?
M-Audio написав:В тому і справа, що не банкам перевіряти чиюсь "доброчесність".
Да? А постанова НБУ для кого? Зайдіть перечитайте умови надання послуг банком в угоді, в а-банку там всього лише 400 сторінок. https://a-bank.com.ua/terms Я не розумію ваші апеляції, є закон про запобігання відмиванню коштів, є постанова НБУ для банків, є банки і їх угоди з якими ви погоджуєтесь, і далі користуєтесь. В чому ваша логіка? Що ви хочете довести тут?
Таке ніби цей закон не був злизаний з закону в ЄС, і не був продавлений якимось МВФ, бо фіскальна і інституційна спроможність країни в плані боротьби з корупцією, ухилянням від сплати податків, відмиванням коштів - є просто ганебною.
І не забувайте що є такий документ як національна стратегія доходів, по ній там ще будуть нові відкриття для вас, наприклад не загорами передача таких кейсів від банків в регулятору по фін.мону, а регулятор вже в ДПС, і тоді не лише 30% банку віддасте, а ще й податки державі, плюс пеню.
Все йде до більшої прозорості, і до правил які діють в ЄС, коли це наступить - це відкрите питання, але вектор такий. Якщо вам це не подобається то вам напевно у Вірменію, або ще в якусь більшу глуш яка інституційно не розивавається (в питаннях прозорості банківської системи).
M-Audio написав:Оце і зветься "копатись в лайні". Неприємно, але доводиться, якщо хочеться розуміти, що відбувається. Але є базові принципи, які я вже неодноразово озвучив: презумпція невинуватості, недоторканість приватного життя (і фінансів в тому числі), недоторканість приватної власності (і грошей на рахунках в тому числі), свобода укладення договорів, свобода розпорядження своєю власністю і результатами своєї праці.
В якій розвиненій країні ось так як ви пишете? Назвість юрисдикцію? Мені в ЄС блокували платіж з США поки не надав "пояснення" з договором. А міг сказати "та пішли ви, лошари" і уйти в закат, але така ситуація у мене була 1 раз, створила вона мені якісь проблеми? та не сказав би, люди теж роблять свою роботу я це розумі.
M-Audio написав:Задля цього мені довелось цей договір двічі відправляти кур'єром за підписом, заднім числом, бо до цього ніхто не заморочувався його належним оформленням.
І ви дивуєтесь що вас заблокував банк? І як цей договір підтверджує легальність грошей? Якого плану це був договір? Позика чи по бізнесу?
Востаннє редагувалось adj в Вів 24 вер, 2024 21:27, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі написав:Ну от "відмию" я сьогодні гроші, куплю ОВДП. ...бо валюту заборонено переказувати)
ОВДП не миє гроші. Після отримання ОВДП на рахунок у банці, вас запитають про первинне походження грошей для покупки тих ОВДП. От в період воєнного стану МОЖУТЬ не запитувати про походження при розміщенні на ОВДП (зразу, а не спочатку на рахунок у банку!)... але по закінченні -- можуть, особливо коли гроші прийдуть не на єПідтримка
Валюту ви можете переказувати по Україні між своїми рахунками (однаковий ІПН) в різних банках. А деякі банки (ПУМБ, Райф, Приват, Сенс...) дозволяють переказувати інвалюту і між родичами всередині банку.
ПС. Миє гроші виплата з Понду гарантування
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 24 вер, 2024 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Да пусть тот фин себе в банках работает. Но должны быть правила. Или забираете свои деньги и на выход или прохождения фина не более 1 дня. А то правила только со стороны банка, который начинает клиентам втирать про очереди, сроки от 7 дней и т.д. Держать деньги может и 14 дней и месяц и пол года.
adj написав:Через 10 років дізнаємось. Але тут питання про сьогодні-завтра. У вас був фін.мон, і ви його пройшли. Значить це можливо.
Ну так в мене білих доходів достатньо. Але готівку в ПУМБ більше не несу, бо далеко не факт, що пройду третій моніторинг
Amethyst написав:Валюту ви можете переказувати по Україні між своїми рахунками (однаковий ІПН) в різних банках
А можна детальніше: як безкоштовно переказати $ з білої картки Монобанку, на яку прийшли виплати за ОВДП, в інший банк?
Фін.моніторинг просто не розуміє прокрут грошей в банку, тому і виникають питання, плюс до всього вони ще хочуть твір роздум на тему економічної доцільності операцій. Щоб це пояснити це треба чеки зберігати, якусь таблицю готувати, і все підгружати. Але який вихлоп був на тій каруселі щоб таким займатись, коли тоді були нормальні доходи по ОВДП?