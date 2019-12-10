Додано: Вів 24 вер, 2024 21:13

adj написав: Тому якщо відбуваються регуляторні зміни, я з ними знайомлюсь, приймаю до уваги, оцінюю чи є в мене все що потрібно у випадку запитань і якщо так то я собі користуюсь далі послугами як і користувався. Тому якщо відбуваються регуляторні зміни, я з ними знайомлюсь, приймаю до уваги, оцінюю чи є в мене все що потрібно у випадку запитань і якщо так то я собі користуюсь далі послугами як і користувався.

А цей форум і гілка, це вже просто для забави, майже нуль корисної інфи останнім часом. Мені звісно цікавий профіль людей які тут пишуть що мазок з жопи треба здати в банку (що є самим по собі бредом). Але так як форум анонімний то я бачу що люди люблять генерувати дурниці замість того щоб чесно поділитись досвідом.

Оце і зветься "копатись в лайні". Неприємно, але доводиться, якщо хочеться розуміти, що відбувається. Але є базові принципи, які я вже неодноразово озвучив: презумпція невинуватості, недоторканість приватного життя (і фінансів в тому числі), недоторканість приватної власності (і грошей на рахунках в тому числі), свобода укладення договорів, свобода розпорядження своєю власністю і результатами своєї праці. Якщо б це все працювало, не було б потреби "оцінювати, що потрібно у разі запитань". Але держава, не скасовуючи формально жоден з наведених принципів, створює такі умови, які фактично приводять до їх порушення, і при цьому уникає відповідальності за це, в той час, як в інших обставинах порушення тих самих принципів може привести і до судових процесів, і до кримінальної відповідальності посадових осіб. Але в цьому випадку все всім сходить з рук. От чому так, і чому ви їх захищаєте?Ділюсь досвідом. Мене А-банк заблокував ще до того, як "це стало мейнстрімом". Просили надати документів за стандартним шаблоном. Я надав єдиний документ -- договір на надання послуг, за яким мені на цей банк перераховували гроші. Задля цього мені довелось цей договір двічі відправляти кур'єром за підписом, заднім числом, бо до цього ніхто не заморочувався його належним оформленням. Рахунок розблокували, але після цього жодної копійки на нього вже не надходило, і наврядчи надійде.І я чудово розумію людей, які використовували перекази з картки на картку для передачі грошей з різними цілями, замість щоб готівку возити, звісно, що ніяких документів на ці операції не мають, і залишились із заблокованими на невизначений час коштами. Добре, якщо ці кошти не критичні, а якщо ні? Банки самі довгий час вмовляли клієнтів, що це "швидко і безпечно" переказувати замість готівку передавати. То в чому провина людей?