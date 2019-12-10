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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 24 вер, 2024 21:30
adj написав: M-Audio написав:
В тому і справа, що не банкам перевіряти чиюсь "доброчесність".
Да? А постанова НБУ для кого? Зайдіть перечитайте умови надання послуг банком в угоді, в а-банку там всього лише 400 сторінок.
Це інша, хоча і пов'язана, проблема. На неї вже звертають увагу в світі. Це зловживання правами, коли в багатосторінкову угоду, яку пересічний клієнт прочитати і оцінити не взмозі, включають положення, які для нього невигідні, я на які б він не погодився, якщо б їх розглядали окремо і свідомо.
Але я в своєму вислові мав на увазі не формальну, а моральну сторону питання.
Я не розумію ваші апеляції, є закон про запобігання відмиванню коштів, є постанова НБУ для банків, є банки і їх угоди з якими ви погоджуєтесь, і далі користуєтесь. В чому ваша логіка? Що ви хочете довести тут?
Ще раз повторюю -- ані закон, ані постанови НБУ не забороняють банкам поводитись з клієнтом ввічливо і чесно. Це означає, в тому числі, надавати компетентну відповідь на питання про причини дій з обмеження доступу к коштам, розглядати подані документи в розумні строки, а у разі прийняття рішення про розірвання ділових стосунків, повертати кошти в повному обсязі і в технічно обгрунтовані строки. В якому законі все це заборонено банкам?
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M-Audio
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:31
Игорь Алексеевич написав:
Но должны быть правила. Или забираете свои деньги и на выход или прохождения фина не более 1 дня.
Ну давайте подумаєм логічно, банк піймав людину з чорним кешом, чому він має їх виплатити цій людині? Я вам гарантую що скоро це буде стучатись в ДПС, і їх будуть виплачувати лише після документальної перевірки ДПС.
Як зараз по умовам? Треба читати закон, постанови НБУ (мені особисто влом, але якщо тут є хтось кому не влом, то почитайте, скиньте цікаві пункти сюди, обсудимо).
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adj
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:32
a77 написав: Бетон написав:
вы сами последними страницами доказали, что деньги - скам. деньги - не средство накопления, а только лишь средство расчёта. поэтому весь мир вкладывается в недвижимость.
Да, да, особенно сейчас в Украине идея топ.
И особенно круто "если что" "вывозить" недвижимость откуда-то из Мариуполя или Покровска...
Это не идея. Это факт.
Мир это далеко не Украина на последних местах во всех списках и рейтингах
Нормальные страны оборону строят, а не пилят на металлолом
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:33
M-Audio написав:
Ще раз повторюю -- ані закон, ані постанови НБУ не забороняють банкам поводитись з клієнтом ввічливо і чесно. Це означає, в тому числі, надавати компетентну відповідь на питання про причини дій з обмеження доступу к коштам, розглядати подані документи в розумні строки, а у разі прийняття рішення про розірвання ділових стосунків, повертати кошти в повному обсязі і в технічно обгрунтовані строки. В якому законі все це заборонено банкам?
Це тоді питання до банків, бачите відгуки на мін.фіні? Закривайте рахунки там де погані відгуки по цим питанням. Що ви ще можете зробити? Користуйтесь лише тими банками які ведуть себе гідно. Зараз побанять людей, податки заплатять в бюджет і з наступного року вже будуть цінити кожного клієнта який адекватний, має гроші. Така реальність, що поробиш.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:34
adj написав:
Фін.моніторинг просто не розуміє прокрут грошей в банку, тому і виникають питання
Фин вообще ничего не понимает или понимает, но ему руководство дало задание - тянуть время и включать дурака, что документов мало или доходы у одних почему то можно предоставить только за посл. год у др. можно за 2 года. И главное напрямую с отделом фина связи нет, а есть оператор, который вообще не в теме и только несёт бред. Говорит присылайте всё что есть, мы передадим и фин. даст ответ. Передача только документов из одного кабинета в др. может длится не меньше 3х дней. Фин потом включает дурака и запрашивает дополнительно про состояние имущества. Потом типа а машина - есть. И машина есть. Ответ - мирного вам неба и спок. ночи((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 24 вер, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:35
Дюрі-бачі написав: Amethyst написав:
Валюту ви можете переказувати по Україні між своїми рахунками (однаковий ІПН) в різних банках
А можна детальніше: як безкоштовно переказати $ з білої картки Монобанку, на яку прийшли виплати за ОВДП, в інший банк?
У Моні безкоштовно інвалюту не можна переказати.Тільки через 3-міс депо.
Мін 25уе буде коштувати свіфт до себе на Пумбу, наприклад.
А от, наприклад, поповнити безкоштовно інвалютою Моню з каси ГазМяса або Шапіта можна )
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:37
Дел
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 24 вер, 2024 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:37
Игорь Алексеевич як ви собі бачите дискусію з спеціалістом у якого може бути зарплата пару тисяч доларів? Бо вам щось не зрозуміло, коли є список документів, і кажуть надайте все (якщо не розумієте що треба), людина вибере що треба.
Це тоже якась дитяча позиція, є архітектура, агенти першої лінії - вони роблять свою роботу, далі є внутрішні спеціалісти, вони роблять свою, а не переписуються з кожним індивідуально, витрачаючи час на дурну роботу, яку може зробити студентка через телеграм, вичленити головне з діалогу і прикріпити у внутрішній системі до вашого кейсу (це вже ваші проблеми якщо ви там дурницю пишете, це й буде в кейсі, це і буде вашим лицем для людини яка вас в очі не бачила, а буде мати лише якісь документи які ви їй надасте, внутрішні дані від банку і вашу переписку дурацьку).
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:41
Бетон написав:
Что за рабская позиция совковая, мол все что-то должны банкам, подъём в 3 утра - где бабло взял, отвечать на вопросы в любоевремя суток?
Я сам решаю, кому мне доверять свои бабки так как мне будет нужно. Так, как мне нравится
Агаа, а выходит, шо не можете сами решить, т.к. согласно Оферте (...и ДКБО) банка может вас послать сама в любое время дня и ночи на все 4 стороны БЕЗ указания к-л аргументов. Вы можете сам токо решить, ознакомившись с Офертой попробовать вам воспользоваться услугами этой банки или пойти поискать другую... в которой указано шо она может вас послать на 4 стороны не сразу, а... через 2 недели, например..
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:42
adj написав:
як ви собі бачите дискусію з спеціалістом у якого може бути зарплата пару тисяч доларів?
Да мне по барабану какая у кого зар. плата.
Блок - значит должны или отдать моментально деньги клиента, но закрыть все счета клиента. В дальнейшем я могу к ним зайти и сказать был блок, но я вот приготовил все документы, проверьте и я хотел бы опять с вами сотрудничать. Или предупредить, что мы будеим Вас проверять ......дней. Может мне выгодно отказаться от услуг на сегодня этого банка, чем терять связь со своими клиентами.
А то блок и мороз....
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 24 вер, 2024 21:46, всього редагувалось 2 разів.
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