Додано: Вів 24 вер, 2024 21:37

Игорь Алексеевич як ви собі бачите дискусію з спеціалістом у якого може бути зарплата пару тисяч доларів? Бо вам щось не зрозуміло, коли є список документів, і кажуть надайте все (якщо не розумієте що треба), людина вибере що треба.



Це тоже якась дитяча позиція, є архітектура, агенти першої лінії - вони роблять свою роботу, далі є внутрішні спеціалісти, вони роблять свою, а не переписуються з кожним індивідуально, витрачаючи час на дурну роботу, яку може зробити студентка через телеграм, вичленити головне з діалогу і прикріпити у внутрішній системі до вашого кейсу (це вже ваші проблеми якщо ви там дурницю пишете, це й буде в кейсі, це і буде вашим лицем для людини яка вас в очі не бачила, а буде мати лише якісь документи які ви їй надасте, внутрішні дані від банку і вашу переписку дурацьку).