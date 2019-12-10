Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Які обов'язки Клієнта? 3.2.1. Надавати документи, відомості, контактні дані, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У разі ненадання клієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного подання неправдивих відомостей про себе Банк відмовляє клієнтові в його обслуговуванні.
Ще є питання чому навіть надавши документи які покривають операції по картці, можна відлетіти назавжди?
Які права Банку? 3.3.6. Витребувати документи і відомості, необхідні для належної перевірки, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. При здійсненні заходів, що входять до належної перевірки Клієнта, Банк встановлює зв'язок з Клієнтом каналами Дистанційного обслуговування, іншими комунікаційними і поштовими каналами зв'язку, в тому числі шляхом розміщення оголошення на сайті Банку, з метою отримання від Клієнта інформації та/або документів. 3.3.7. Витребувати інформацію, яка стосується належної перевірки Клієнта, уточнення інформації про клієнта, здійснення поглибленої перевірки клієнта, в органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.
Там багато цікавого, можна окрему статтю написати якщо почитати що банки у себе в договорах наліпили.
5.6. В разі, якщо Клієнт виявляє неповагу до працівників Банку та/або застосовує ненормативну лексику чи звертається до Банку заради забави, в тому числі через соціальні мережі, Банк має право відмовити у наданні послуг із застосуванням Каналів дистанційного обслуговування або повідомити Клієнта про розірвання Договору за ініціативою Банку.
adj написав:як ви собі бачите дискусію з спеціалістом у якого може бути зарплата пару тисяч доларів?
Да мне по барабану какая у кого зар. плата. Блок - значит должны или отдать моментально, но закрыть все счета клиента. В дальнейшем я могу к ним зайти и сказать был блок, но я вот приготовил все документы, проверьте и я хотел бы опять с вами сотрудничать. Или предупредить, что мы будеи Вас проверять ......дней. Может мне выгодно отказаться от услуг на сегодня этого банка, чем терять связь со своими клиентами. А то блок и мороз....
Согласен. Регламент по проверке рисковости и разрыву отношений никак не выписан, абсолютно произволен и унижает человеческое достоинство клиента как гражданина. НБУ на это забил
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 24 вер, 2024 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Но должны быть правила. Или забираете свои деньги и на выход или прохождения фина не более 1 дня.
Ну давайте подумаєм логічно, банк піймав людину з чорним кешом, чому він має їх виплатити цій людині?
Тому що поки не доведена злочинність походження цих коштів, або принаймні не виникла обгрунтована підозра в цьому, ці кошти -- власність людини. Так працює презумпція невинуватості і свобода розпорядження майном. Для того, щоб піймати "людину з чорним кешом" банк має право заблокувати той чорний кеш на три дні, для того, щоб за цей час звернутися зі своїми підозрами до правоохоронних органів, які, за наявності підстав звернуться до того ж банку з вимогою заблокувати рахунок, вже не в рамках якогось "моніторингу", а якогось провадження. В рамках цього провадження саме органам належить довести злочинність походження коштів, а не навпаки. Якщо ж правоохоронні органи з такою вимогою не звертаються, то значить людину ні в чому не звинувачують, і вона і надалі має право розпоряджатись своєю власністю.
Так це повинно працювати, хоча я розумію, що в більшості країн це вже далеко не так, і Україна тут не виключення. І я розумію для чого це робиться з точки зору держави, впливових і багатих осіб, і великого бізнесу. Але не розумію, навіщо цей порядок захищати приватній особі зі статками, далекими від впливових на державному рівні.
M-Audio написав:Тому що поки не доведена злочинність походження цих коштів, або принаймні не виникла обгрунтована підозра в цьому, ці кошти -- власність людини.
Так підозра вже виникла, ви на процедурі фін.мону бо у банка вже є підозри до вас (і він діє згідно закону, і по рекомендаціям НБУ). Що ви пробуєте довести тут? Що банк не поліція або дпс і немає цього робити? Виявляється є цілий закон, по якому має, їх наділили такою функцією, і за цим слідкує НБУ, і штрафує тих хто це не робить.
Игорь Алексеевич написав:Но должны быть правила. Или забираете свои деньги и на выход или прохождения фина не более 1 дня.
Ну давайте подумаєм логічно, банк піймав людину з чорним кешом, чому він має їх виплатити цій людині?
Тому що поки не доведена злочинність походження цих коштів, або принаймні не виникла обгрунтована підозра в цьому, ці кошти -- власність людини. Так працює презумпція невинуватості і свобода розпорядження майном. Для того, щоб піймати "людину з чорним кешом" банк має право заблокувати той чорний кеш на три дні, для того, щоб за цей час звернутися зі своїми підозрами до правоохоронних органів, які, за наявності підстав звернуться до того ж банку з вимогою заблокувати рахунок, вже не в рамках якогось "моніторингу", а якогось провадження. В рамках цього провадження саме органам належить довести злочинність походження коштів, а не навпаки. Якщо ж правоохоронні органи з такою вимогою не звертаються, то значить людину ні в чому не звинувачують, і вона і надалі має право розпоряджатись своєю власністю.
знов про РіХламент )) Банка сама може вести розслідування до 30 дн після запиту клієнта... Але Клієнт може і не знати, що його розслідують поки самостійно не виявить блокування ... Видкриття кримін. впровадження (ЄРДР)-- до 10(не 3!!) роб дн. Розгляд справи з ЄРДР -- до 90 дн... далі справу можуть закрити... і ось тоді зможуть розблокувати гроші... Причому блокують не самі гроші, а всі рахунки зі всіма поточними сумами на них, де ці гроші змогли за 3..10дн (поки відкривалася ЄРДР) побувати...
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 24 вер, 2024 21:58, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio написав:Для того, щоб піймати "людину з чорним кешом"
Особенно когда блокируют 3-5тыс. И начинают втирать про отмывание и терроризм. Вроде сумма не большая и конечно клиенты верят, что банк завтра всё разблокируе. Но проходит и 7 дней и 14 лней и банк морозится. Потом начинаем считать пострадавших. И видим, что с такими суммами только на сайте минфина уже более 5 десятков людей. А взять тогда по стране. Такие переводы обычно делают люди для помощи родственникам или с банка на банк для погашения кредитов или оплаты той же коммуналки. Банк видит, что эти люди слабы в законах и будет их мутусить с документами мин. месяц, при этом зарабатывае на них хорошию прибыль. Ведь если посчитать, то получается банк под предлогом фина крутит уже млн. грн. клиентов. А НБУ втирает, что ловят террористов.((