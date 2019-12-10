Додано: Вів 24 вер, 2024 21:47

adj написав: Игорь Алексеевич написав: Но должны быть правила. Или забираете свои деньги и на выход или прохождения фина не более 1 дня. Но должны быть правила. Или забираете свои деньги и на выход или прохождения фина не более 1 дня.

Ну давайте подумаєм логічно, банк піймав людину з чорним кешом, чому він має їх виплатити цій людині? Ну давайте подумаєм логічно, банк піймав людину з чорним кешом, чому він має їх виплатити цій людині?

Тому що поки не доведена злочинність походження цих коштів, або принаймні не виникла обгрунтована підозра в цьому, ці кошти -- власність людини. Так працює презумпція невинуватості і свобода розпорядження майном.Для того, щоб піймати "людину з чорним кешом" банк має право заблокувати той чорний кеш на три дні, для того, щоб за цей час звернутися зі своїми підозрами до правоохоронних органів, які, за наявності підстав звернуться до того ж банку з вимогою заблокувати рахунок, вже не в рамках якогось "моніторингу", а якогось провадження. В рамках цього провадження саме органам належить довести злочинність походження коштів, а не навпаки. Якщо ж правоохоронні органи з такою вимогою не звертаються, то значить людину ні в чому не звинувачують, і вона і надалі має право розпоряджатись своєю власністю.Так це повинно працювати, хоча я розумію, що в більшості країн це вже далеко не так, і Україна тут не виключення. І я розумію для чого це робиться з точки зору держави, впливових і багатих осіб, і великого бізнесу. Але не розумію, навіщо цей порядок захищати приватній особі зі статками, далекими від впливових на державному рівні.