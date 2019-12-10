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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 24 вер, 2024 22:07
adj написав:
Будемо реалістами, за це не блокують, якщо людина пише що її заблокували за маленьку суму, вона забуває написати за інші операції, які скоріше за все і привели до блокування.
Так пусть банк пишет, что ваши операции за такой то период у нас вызывают подозрение. Просим перевести остаток денег в течении 3х банк. дней в др. фин. учреждения и предоставить нам подтв. документы за.....период. А иначе мы вынуждены будем закрыть ваши счета и прекратить с вами сотрудничать.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:08
Игорь Алексеевич написав: M-Audio написав:
Для того, щоб піймати "людину з чорним кешом"
Особенно когда блокируют 3-5тыс. И начинают втирать про отмывание и терроризм.
Вроде сумма не большая и конечно клиенты верят, что банк завтра всё разблокируе. Но проходит и 7 дней и 14 лней и банк морозится. Потом начинаем считать пострадавших. И видим, что с такими суммами только на сайте минфина уже более 5 десятков людей. А взять тогда по стране. Такие переводы обычно делают люди для помощи родственникам или с банка на банк для погашения кредитов или оплаты той же коммуналки.
Банк видит, что эти люди слабы в законах и будет их мутусить с документами мин. месяц, при этом зарабатывае на них хорошию прибыль. Ведь если посчитать, то получается банк под предлогом фина крутит уже млн. грн. клиентов. А НБУ втирает, что ловят террористов.((
ну не террористов, єт точно. По террористам в ПВК/ФТ все віписано чОткО -- на 2й день сообщить в СБУ!
Думаю, шо банки просто иммитируют бурную деятельность перед НБУ
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:09
Amethyst написав: M-Audio написав:
Для того, щоб піймати "людину з чорним кешом" банк має право заблокувати той чорний кеш на три дні, для того, щоб за цей час звернутися зі своїми підозрами до правоохоронних органів
знов про РіХламент ))
Банка сама може вести розслідування до 30 дн після запиту клієнта
Видкриття кримін. впровадження (ЄРДР)-- до 10(не 3!!) роб дн. Розгляд справи з ЄРДР -- до 90
Тут важливі не строки як такі, а обов'язковість звернення до правоохоронних органів, бо банк, як приватна установа (навіть якщо він державний), не має права оголошувати підозри і накладати покарання. Але обговорюваним законом цій приватній установі надали фактично ті самі права, що й правоохоронним органам, тільки забули, що правоохоронна система розвивалася сторіччями, і принципи її функціонування, в тому числі ті самі, що я наводив вище, доведені багатократно як такі, що приводять до більш продуктивного розвитку суспільства. Натомість в даній сфері запроваджено свавілля, яке, також доведено, ні до чого доброго не приводить.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:13
Игорь Алексеевич написав:
Так пусть банк пишет, что ваши операции за такой то период у нас вызывают подозрение. Просим перевести остаток денег в течении 3х банк. дней в др. фин. учреждения и предоставить нам подтв. документы за.....период. А иначе мы вынуждены будем закрыть ваши счета и прекратить с вами сотрудничать.
І в чому тоді сенс закону про протидії відмивання грошей? Щоб всі у кого гроші не мають за собою підтвердження сплати податку просто їх повиводили? Ну це потужна пропозиція, дуже адекватна. (Блокуйте, лише не мене)
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:14
M-Audio написав:
Натомість в даній сфері запроваджено свавілля, яке, також доведено, ні до чого доброго не приводить.
Привидёт к оттоку людей. И те клиенты которые вчера ещё думали открывать депозиты в банках, то сегодня будет думать про покупку у.е. и под матрас. Отчёт НБУ через пол года - отток средств с банков. И начнут разбираться - а чего?
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:15
M-Audio написав:
не має права оголошувати підозри і накладати покарання
так банка цього і не робить. Вона через 30..90 дн каже про підвищений ризик відносин
і розриває їх... Але само дійство -- оці 30..90 дн блокування виглядають як якесь покарання ((
Це тупий бізнес-процес від Фінмону, який регулює НБУ
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:17
adj написав:
І в чому тоді сенс закону про протидії відмивання грошей? Щоб всі у кого гроші не мають за собою підтвердження сплати податку просто їх повиводили? Ну це потужна пропозиція, дуже адекватна. (Блокуйте, лише не мене)
А вы думаете народ после таких решений и далее будет пользоваться всеми усл. банков. Лично у меня теперь охота вообще отпадает по депозитам. Несите у вас всё - ОК. Забирать - у вас проблемы с фином...((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 24 вер, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:18
Игорь Алексеевич написав: M-Audio написав:
Натомість в даній сфері запроваджено свавілля, яке, також доведено, ні до чого доброго не приводить.
Привидёт к оттоку людей. И те клиенты которые вчера ещё думали открывать депозиты в банках, то сегодня будет думать про покупку у.е. и под матрас. Отчёт НБУ через пол года - отток средств с банков. И начнут разбираться - а чего?
Ну вже 1 рік як закрутили гайки (а закон взагалі від 18 року шолі), оттока немає... Скоріш отток буде із-за введення воєнного збору в 5% на депо-%%
Але без банк. рахунку не можна зробити ніякі суттєві (легальні) покупки -- авто, хата, дача
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:22
Amethyst написав:
Ну вже 1 рік як закрутили гайки (а закон взагалі від 18 року шолі), оттока немає..
Оттока не было потому что этот закон валялся в сейфах. А теперь подумали и решили, типа фин.. и можно пользоваться деньгами клиентов без процентно. Наказания 0000, а прибыль есть на ровном месте.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:27
Amethyst написав:
без банк. рахунку не можна зробити ніякі суттєві (легальні) покупки -- авто, хата, дача
та ладно
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