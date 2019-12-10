RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 180181182183
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 22:27

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Игорь Алексеевич написав:А вы думаете народ после таких решений и далее будет пользоваться всеми усл. банков.

А який народ користується банками? Як ви бачите типового користувача?
Я наприклад бачу це людина яка отримує зарплату, доходи фопа, користується карткою бо є кешбеки, рідко робить ібан перекази, по мінімуму р2р (чисто друзям за кафе, ресторан, допомога дружині, батькам, іноді може шось купити на олкс, або у горе фопа, який не хоче надати ібан рахунок і приймає гроші за товар на картку, але це не часті операції. Ніяких р2р для кріпти, темок, схемок. Якийсь депозит на невелику суму (невелику, бо від певної суми вже скоріше людина піде купить в дії облагації, ліміт зараз від 1000 грн, відсотки більші, податку немає). Іноді ще користується розстрочками, можливо вилітає з грейсу. (останні дві не обовязкові умови щоб банк вас не заблокував)

Це моє враження, і таких клієнтів банк хоче бачити в себе, ті які зрозумілі.

А про що ми говоримо тут? Людина від якої райф вже здихався, зробив переказ 100 дол. на рахунок в інший банк, з підкажете яким призначенням платежу? І чи не впливає це на ваш ризик профіль в цьому банку який дізнався таку інформацію про вас, яку ви по суті самі надали?
adj
 
Повідомлень: 741
З нами з: 08.04.22
Подякував: 104 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 22:29

  Игорь Алексеевич написав:
  Amethyst написав:Але без банк. рахунку не можна зробити ніякі суттєві (легальні) покупки -- авто, хата, дача
Всё можно купить. Или банк открывает счёт на час, делаем проводку и закрываем.

Ну даа, такой выездной банкир стоит 2% от сделки (продажа хаты)... Наверное, это меньше потерь от блока 10К на 1..2 мес :roll:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5740
З нами з: 05.05.21
Подякував: 432 раз.
Подякували: 1108 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 22:34

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Amethyst написав:Ну даа, такой выездной банкир стоит 2% от сделки (продажа хаты)... Наверное, это меньше потерь от блока 10К на 1..2 мес
Не знаю сколько стоит банкир. При сделки у нотариуса они постоянно приходят. Перед сделкой я изначально у нотариуса интер. его услугами под ключ. А что туда входит мне по барабану.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8296
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 22:35

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  adj написав:І чи не впливає це на ваш ризик профіль в цьому банку який дізнався таку інформацію про вас, яку ви по суті самі надали?
Но если банк через 8мес. узнавал откуда дровишки пришли и назначение, то тогда понятно их работу по фину.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8296
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 22:41

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  adj написав:А який народ користується банками? Як ви бачите типового користувача?
Я наприклад бачу це людина яка отримує зарплату, доходи фопа, користується карткою бо є кешбеки, рідко робить ібан перекази, по мінімуму р2р (чисто друзям за кафе, ресторан, допомога дружині, батькам, іноді може шось купити на олкс, або у горе фопа, який не хоче надати ібан рахунок і приймає гроші за товар на картку, але це не часті операції. Ніяких р2р для кріпти, темок, схемок. Якийсь депозит на невелику суму (невелику, бо від певної суми вже скоріше людина піде купить в дії облагації, ліміт зараз від 1000 грн, відсотки більші, податку немає). Іноді ще користується розстрочками, можливо вилітає з грейсу. (останні дві не обовязкові умови щоб банк вас не заблокував)

Це моє враження, і таких клієнтів банк хоче бачити в себе, ті які зрозумілі.
Якійсь пасивний клієнт.
Мені спекулі більш до вподоби -- постійно шукають темки/схеми для примноження статків, знають і активно користуються регламентами/тарифами більше 20 банків, закони не порушують, але деякі підзаконні норми ігнорують :P
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5740
З нами з: 05.05.21
Подякував: 432 раз.
Подякували: 1108 раз.
 
Профіль
2
1
9
  #<1 ... 180181182183
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 439, 440, 441
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
4405 895334
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2024 15:30
mustbe
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 53666
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 5742
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12752)
24.09.2024 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.