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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 24 вер, 2024 22:27
Игорь Алексеевич написав:
А вы думаете народ после таких решений и далее будет пользоваться всеми усл. банков.
А який народ користується банками? Як ви бачите типового користувача?
Я наприклад бачу це людина яка отримує зарплату, доходи фопа, користується карткою бо є кешбеки, рідко робить ібан перекази, по мінімуму р2р (чисто друзям за кафе, ресторан, допомога дружині, батькам, іноді може шось купити на олкс, або у горе фопа, який не хоче надати ібан рахунок і приймає гроші за товар на картку, але це не часті операції. Ніяких р2р для кріпти, темок, схемок. Якийсь депозит на невелику суму (невелику, бо від певної суми вже скоріше людина піде купить в дії облагації, ліміт зараз від 1000 грн, відсотки більші, податку немає). Іноді ще користується розстрочками, можливо вилітає з грейсу. (останні дві не обовязкові умови щоб банк вас не заблокував)
Це моє враження, і таких клієнтів банк хоче бачити в себе, ті які зрозумілі.
А про що ми говоримо тут? Людина від якої райф вже здихався, зробив переказ 100 дол. на рахунок в інший банк, з підкажете яким призначенням платежу? І чи не впливає це на ваш ризик профіль в цьому банку який дізнався таку інформацію про вас, яку ви по суті самі надали?
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:29
Игорь Алексеевич написав: Amethyst написав:
Але без банк. рахунку не можна зробити ніякі суттєві (легальні) покупки -- авто, хата, дача
Всё можно купить. Или банк открывает счёт на час, делаем проводку и закрываем.
Ну даа, такой выездной банкир стоит 2% от сделки (продажа хаты)... Наверное, это меньше потерь от блока 10К на 1..2 мес
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:34
Amethyst написав:
Ну даа, такой выездной банкир стоит 2% от сделки (продажа хаты)... Наверное, это меньше потерь от блока 10К на 1..2 мес
Не знаю сколько стоит банкир. При сделки у нотариуса они постоянно приходят. Перед сделкой я изначально у нотариуса интер. его услугами под ключ. А что туда входит мне по барабану.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:35
adj написав:
І чи не впливає це на ваш ризик профіль в цьому банку який дізнався таку інформацію про вас, яку ви по суті самі надали?
Но если банк через 8мес. узнавал откуда дровишки пришли и назначение, то тогда понятно их работу по фину.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:41
adj написав:
А який народ користується банками? Як ви бачите типового користувача?
Я наприклад бачу це людина яка отримує зарплату, доходи фопа, користується карткою бо є кешбеки, рідко робить ібан перекази, по мінімуму р2р (чисто друзям за кафе, ресторан, допомога дружині, батькам, іноді може шось купити на олкс, або у горе фопа, який не хоче надати ібан рахунок і приймає гроші за товар на картку, але це не часті операції. Ніяких р2р для кріпти, темок, схемок. Якийсь депозит на невелику суму (невелику, бо від певної суми вже скоріше людина піде купить в дії облагації, ліміт зараз від 1000 грн, відсотки більші, податку немає). Іноді ще користується розстрочками, можливо вилітає з грейсу. (останні дві не обовязкові умови щоб банк вас не заблокував)
Це моє враження, і таких клієнтів банк хоче бачити в себе, ті які зрозумілі.
Якійсь пасивний клієнт.
Мені спекулі більш до вподоби -- постійно шукають темки/схеми для примноження статків, знають і активно користуються регламентами/тарифами більше 20 банків, закони не порушують, але деякі підзаконні норми ігнорують
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