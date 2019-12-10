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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 24 вер, 2024 22:27
Игорь Алексеевич написав:
А вы думаете народ после таких решений и далее будет пользоваться всеми усл. банков.
А який народ користується банками? Як ви бачите типового користувача?
Я наприклад бачу це людина яка отримує зарплату, доходи фопа, користується карткою бо є кешбеки, рідко робить ібан перекази, по мінімуму р2р (чисто друзям за кафе, ресторан, допомога дружині, батькам, іноді може шось купити на олкс, або у горе фопа, який не хоче надати ібан рахунок і приймає гроші за товар на картку, але це не часті операції. Ніяких р2р для кріпти, темок, схемок. Якийсь депозит на невелику суму (невелику, бо від певної суми вже скоріше людина піде купить в дії облагації, ліміт зараз від 1000 грн, відсотки більші, податку немає). Іноді ще користується розстрочками, можливо вилітає з грейсу. (останні дві не обовязкові умови щоб банк вас не заблокував)
Це моє враження, і таких клієнтів банк хоче бачити в себе, ті які зрозумілі.
А про що ми говоримо тут? Людина від якої райф вже здихався, зробив переказ 100 дол. на рахунок в інший банк, з підкажете яким призначенням платежу? І чи не впливає це на ваш ризик профіль в цьому банку який дізнався таку інформацію про вас, яку ви по суті самі надали?
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:29
Игорь Алексеевич написав: Amethyst написав:
Але без банк. рахунку не можна зробити ніякі суттєві (легальні) покупки -- авто, хата, дача
Всё можно купить. Или банк открывает счёт на час, делаем проводку и закрываем.
Ну даа, такой выездной банкир стоит 2% от сделки (продажа хаты)... Наверное, это меньше потерь от блока 10К на 1..2 мес
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:34
Amethyst написав:
Ну даа, такой выездной банкир стоит 2% от сделки (продажа хаты)... Наверное, это меньше потерь от блока 10К на 1..2 мес
Не знаю сколько стоит банкир. При сделки у нотариуса они постоянно приходят. Перед сделкой я изначально у нотариуса интер. его услугами под ключ. А что туда входит мне по барабану.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:35
adj написав:
І чи не впливає це на ваш ризик профіль в цьому банку який дізнався таку інформацію про вас, яку ви по суті самі надали?
Но если банк через 8мес. узнавал откуда дровишки пришли и назначение, то тогда понятно их работу по фину.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:41
adj написав:
А який народ користується банками? Як ви бачите типового користувача?
Я наприклад бачу це людина яка отримує зарплату, доходи фопа, користується карткою бо є кешбеки, рідко робить ібан перекази, по мінімуму р2р (чисто друзям за кафе, ресторан, допомога дружині, батькам, іноді може шось купити на олкс, або у горе фопа, який не хоче надати ібан рахунок і приймає гроші за товар на картку, але це не часті операції. Ніяких р2р для кріпти, темок, схемок. Якийсь депозит на невелику суму (невелику, бо від певної суми вже скоріше людина піде купить в дії облагації, ліміт зараз від 1000 грн, відсотки більші, податку немає). Іноді ще користується розстрочками, можливо вилітає з грейсу. (останні дві не обовязкові умови щоб банк вас не заблокував)
Це моє враження, і таких клієнтів банк хоче бачити в себе, ті які зрозумілі.
Якійсь пасивний клієнт.
Мені спекулі більш до вподоби -- постійно шукають темки/схеми для примноження статків, знають і активно користуються регламентами/тарифами більше 20 банків, закони не порушують, але деякі підзаконні норми ігнорують
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Додано: Сер 25 вер, 2024 05:38
adj написав: sergey_sryvkin написав:
Не плутайте мух с котлетами. Анкети заповнюються про ПОТОЧНІ доходи, і документи беруться про ПОТОЧНІ доходи (крайні 2-3 роки)
Який зв'язок між вашими поточними доходами, і легальними грошима, які ви маєте впродовж десятиріч? Ніякого.
Тому що якщо ви попали під фін.мон то подивляться вже вашу доброчесність. Чи не брешете в анкеті в тому числі. Якщо там 100к в місяць, а в довідці про доходи за останні місяці мінімалка, то я вас питаю, як до вас буде ставитись банк?
Ви ще й збираєтеся заборонити мені брехати в анкеті, чи що? Може й срок за це вигадаєте?..
Ще раз, по буквах - мені нецікава думка всяких там банків про мою доброчесність, і як вони до мене будуть ставитися. Хай ставляться як хочуть. Але відносини мають бути у правовому полі. Якщо я їм не подобаюсь, хай закривають рахунки і віддають гроші, або звертаються до правоохоронних органів. З усім іншим хай пензлюють у відомому напрямку.
adj написав: M-Audio написав:
Взагалі-то, навіть в цій країні ще не всі вмерли ті люди, які ще пам'ятають, що таке "презумпція невинуватості" та "почуття власної гідності". І це все разом каже, що в людини повинно бути залізне право послати всіх "цікавих", тобто хто цікавиться тим, що йому знати не обов'язково, слідом за російським кораблем.
Окей, але коли реєструєтесь в банку, то нащо приймаєте договір оферти? Відмовляйтесь і не обслуговуйтесь, НЕ ПОГОДЖУЙТЕСЬ на принизливі умови. Що ж ви таку помилку робите?
Ви вже прочитали всі договори в усіх банках, і знаєте хто там що приймав і на що погоджувався?.. Наведіть будь ласка цитату з договору, на яку, на вашу думку, "не треба було погоджуватись". Також візьміть до уваги, що люди обслуговуються в банках по 20-30 років і деякі договори ті підписували ще в минулому тисячолітті.
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Додано: Сер 25 вер, 2024 05:40
adj написав: M-Audio написав:
Дивують люди, які готові викласти всі свої таємниці за першим окликом, та активно захищають цей свій "обов'язок". Коли відбиток дупи попросять -- теж принесете, і будете іншим доводити, що це правильно?
Дивіться, якщо у мене були б грязні гроші, по перше я би їх через нульову декларацію і ОВДП легко б відмив і не напрягався би.
Далі, якщо ви йдете в банк і у вас грязні гроші, то ви приймаєте на себе певні ризики, у випадку запитань - втратити їх.
Зрозуміло, ви взагалі дупля не кидаєте, про що пишете. На цьому дискусію завершую
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Додано: Сер 25 вер, 2024 05:48
adj написав: Игорь Алексеевич написав:
Но должны быть правила. Или забираете свои деньги и на выход или прохождения фина не более 1 дня.
Ну давайте подумаєм логічно, банк піймав людину з чорним кешом, чому він має їх виплатити цій людині?
Тому що цей кеш належить людині, а не банку чи комусь іншому. Хіба це не очевидно?..
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Додано: Сер 25 вер, 2024 05:57
adj написав:
І в чому тоді сенс закону про протидії відмивання грошей? Щоб всі у кого гроші не мають за собою підтвердження сплати податку просто їх повиводили? Ну це потужна пропозиція, дуже адекватна. (Блокуйте, лише не мене)
Так, саме в ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЯ. Щоб "чорний кеш" не становився білим, а залишався чорним. Якщо ви заробили мільярд на торгівлі людьми, ідея в тому, щоб той мільярд ви не могли покласти в жоден банк.
Якщо ви думаєте, що сенс закону в тому, щоб просто повідбирати гроші у всіх в кого вийде - ну це прямо потужна потужність...
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Додано: Сер 25 вер, 2024 06:02
Amethyst написав:
Але без банк. рахунку не можна зробити ніякі суттєві (легальні) покупки -- авто, хата, дача
Звідки така інфа?
Мова про первинний ринок?
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