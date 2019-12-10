Додано: Вів 24 вер, 2024 22:27

Игорь Алексеевич написав: А вы думаете народ после таких решений и далее будет пользоваться всеми усл. банков. А вы думаете народ после таких решений и далее будет пользоваться всеми усл. банков.

А який народ користується банками? Як ви бачите типового користувача?Я наприклад бачу це людина яка отримує зарплату, доходи фопа, користується карткою бо є кешбеки, рідко робить ібан перекази, по мінімуму р2р (чисто друзям за кафе, ресторан, допомога дружині, батькам, іноді може шось купити на олкс, або у горе фопа, який не хоче надати ібан рахунок і приймає гроші за товар на картку, але це не часті операції. Ніяких р2р для кріпти, темок, схемок. Якийсь депозит на невелику суму (невелику, бо від певної суми вже скоріше людина піде купить в дії облагації, ліміт зараз від 1000 грн, відсотки більші, податку немає). Іноді ще користується розстрочками, можливо вилітає з грейсу. (останні дві не обовязкові умови щоб банк вас не заблокував)Це моє враження, і таких клієнтів банк хоче бачити в себе, ті які зрозумілі.А про що ми говоримо тут? Людина від якої райф вже здихався, зробив переказ 100 дол. на рахунок в інший банк, з підкажете яким призначенням платежу? І чи не впливає це на ваш ризик профіль в цьому банку який дізнався таку інформацію про вас, яку ви по суті самі надали?