Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
M-Audio написав:Натомість в даній сфері запроваджено свавілля, яке, також доведено, ні до чого доброго не приводить.
Привидёт к оттоку людей. И те клиенты которые вчера ещё думали открывать депозиты в банках, то сегодня будет думать про покупку у.е. и под матрас. Отчёт НБУ через пол года - отток средств с банков. И начнут разбираться - а чего?
Ідіть працюйте офіційно і на зароблені кошти зможете крутити дулі, а поки що ми всі вам співчуваємо, через прикре непорозуміння.
Игорь Алексеевич написав:Но должны быть правила. Или забираете свои деньги и на выход или прохождения фина не более 1 дня.
Ну давайте подумаєм логічно, банк піймав людину з чорним кешом, чому він має їх виплатити цій людині?
Тому що цей кеш належить людині, а не банку чи комусь іншому. Хіба це не очевидно?..
Це не так працює. По типу приїхав з краденою машиною в одне МРЕО, там виявили, в ти такий «ок, давайте мені її назад, я в іншому спробую».
Та ні. Якщо вас підозрюють, то вас не відпускають з грошима., а розбираються. Дивно, наче ж очевидні речі, але якась стара шарманка «це мої гроші, віддай і я пішов».
Мені якось ще заходять аргументи про старі накопичення, якийсь механізм врахування їх як світлих грошей має були. Якщо на них є якісь документи, хай навіть старі. Але мені важко зрозуміти, коли людина платить податків максимально оптимізовано, але потім робить проводки на сотні тисяч, то які питання до фінмону?? Ти вже обирай, ти чесна людина і ходи в банки, чи ти ображений на державу, весь по вуха оптимізований, світиш дохід 10 т грн в місяць, а живеш на 80 , податки ховаєш, «не твоя війна», «все одно вкрадуть» і оте все, і тоді живи в кеші (хоча мав би за рішенням суду десь під Горішними Плавнями руду копати) і не рипайся в БС .
Фактично маємо великий розрив - є Директора і немає робочих рук до чого це я ви запитаєте . Все просто , нові робочі руки вже не вірять ані владі,ані національній валюті і тим паче в офіційну пенсію. Чому так ? тому що влада відокремилась від народу і просто заробляє . Далі буде .
adj написав:І в чому тоді сенс закону про протидії відмивання грошей? Щоб всі у кого гроші не мають за собою підтвердження сплати податку просто їх повиводили? Ну це потужна пропозиція, дуже адекватна. (Блокуйте, лише не мене)
Так, саме в ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЯ. Щоб "чорний кеш" не становився білим, а залишався чорним. Якщо ви заробили мільярд на торгівлі людьми, ідея в тому, щоб той мільярд ви не могли покласти в жоден банк. Якщо ви думаєте, що сенс закону в тому, щоб просто повідбирати гроші у всіх в кого вийде - ну це прямо потужна потужність...
Удивительное лицемерие регулятора. Это ж нужно придумать дурню про террористов и отмывателей - обычных граждан. Какие нафиг миллиарды? Какая торговля людьми? Это сказки. Миллиардеры и миллионеры имеют штат юристов, компаний по легализации. У них всё хорошо. Прессуют под предлогом борьбы с коррупцией обычных комерсов чтобы подчинить системе в угоду тех самых миллиардеров
ФОПи взагалі не цікаві системі , тому що з ними багато треба рухів , а прибуток мізерний , проте навіть ФОП з обертом у півмільйона гривень на місяць бажає вийти в готівку і купити щось необхідне для себе чи не так ?