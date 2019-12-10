Звідки така інфа?
Мова про первинний ринок?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 вер, 2024 06:02
Додано: Сер 25 вер, 2024 06:44
Ідіть працюйте офіційно і на зароблені кошти зможете крутити дулі, а поки що ми всі вам співчуваємо, через прикре непорозуміння.
Додано: Сер 25 вер, 2024 07:21
Це не так працює.
По типу приїхав з краденою машиною в одне МРЕО, там виявили, в ти такий «ок, давайте мені її назад, я в іншому спробую».
Та ні. Якщо вас підозрюють, то вас не відпускають з грошима., а розбираються. Дивно, наче ж очевидні речі, але якась стара шарманка «це мої гроші, віддай і я пішов».
Мені якось ще заходять аргументи про старі накопичення, якийсь механізм врахування їх як світлих грошей має були. Якщо на них є якісь документи, хай навіть старі.
Але мені важко зрозуміти, коли людина платить податків максимально оптимізовано, але потім робить проводки на сотні тисяч, то які питання до фінмону?? Ти вже обирай, ти чесна людина і ходи в банки, чи ти ображений на державу, весь по вуха оптимізований, світиш дохід 10 т грн в місяць, а живеш на 80 , податки ховаєш, «не твоя війна», «все одно вкрадуть» і оте все, і тоді живи в кеші (хоча мав би за рішенням суду десь під Горішними Плавнями руду копати) і не рипайся в БС .
Додано: Сер 25 вер, 2024 08:27
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
це головна теза
аналізуючи 2 статті
та
Фактично маємо великий розрив - є Директора і немає робочих рук
до чого це я ви запитаєте . Все просто , нові робочі руки вже не вірять ані владі,ані національній валюті і тим паче в офіційну пенсію. Чому так ? тому що влада відокремилась від народу і просто заробляє .
Далі буде .
Додано: Сер 25 вер, 2024 08:41
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Сер 25 вер, 2024 09:11
Ну якщо він "бажає", то він таки зробить і к̶о̶м̶а̶р̶ фінмон носа не підточить. А вся оця показушна кампанія направлена на недолугого пересічного, за якого просто тупа курка - економіст від-ня заповнила Анкету, а він навіть не глянув в ту галіматтю, що вона там намалювала...
До речі, десь на Форумі викладали правила дій фінмона при перевірці... і там було одне з правил, що якщо клієнт виказує привелику стурбованість, кіпішує, турбує кожного дня той фінмон, то у клієнта точно рильце в пушку... отакий от неформальний підхід на повному серйозі ))
Ну немає у банка інструментів для ведення слідства, збору доказів, опросу свідків... тому все це просто гра... гра на нервах у клієнта і імітація роботи, за гроші клієнта ((
Додано: Сер 25 вер, 2024 09:16
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
банки, вистроївшись в ряд, пропонують підвищити кредитний ліміт.
моно 140 тисяч. а-банк - 120. приват 50 і так далі.
ну і користуйтесь цим. юзайте пільговий період 60 днів, витрачайте куди заманеться.
гроші не ваші. що блокувати?
цікаво, що попвнення мінуса кредитних карт не вважається доходом (виправте, якщо помиляюсь) та не перевіряється фінмоном
Додано: Сер 25 вер, 2024 09:21
Вважається, перевіряється.
Приклад якраз Шапіто (А-Банк), який півроку тому всім поголовно надав по 80..100К ліміту, запропонував ВІП-обслуговування з Платінум-карткою, а потім через 2..3 міс став лочити картки при р2р-надходженні від 60К для погашення кредзаборгованості... причому в акурат за 2..3 дні до закінчення грейсу. Ну Шапіто йоптіль ))
Додано: Сер 25 вер, 2024 10:19
Ну вот и я о том же.Не нравится что-то банку, заблокировал - ну ок.Но будь любезен вернуть деньги по первому требованию клиента, максимум на следующий день.А не эта вот лотерея и вождением ослика(клиента) по кругу.
Банкам такая ситуация выгодна и никакой ответственности перед клиентом.А представьте это у клиента единственные деньги и банк фактически оставляет его без средств к существованию.
Додано: Сер 25 вер, 2024 10:30
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Ота тупа курка еще и неправильно может вбить данные в компьютер, уже после заполнения клиетом анкеты, а ты потом отгребай если она указала в доходе вместо 50 тыс 5 тыс. "А, это не важно, туда никто в анкету не смотрит" . Ептвоюжемать
Тупые курки не знают иногда что можно застосунок юзать на одном телефоне, а смс ,звонки ловить на другом. Тупые курки даже не всегда понимают разницу между п2п и сеп - задаешь ей вопрос о сепе, как оно заходит в выходные, она смотрит и не понимает, уточняешь "ну по реквизитам, iban, ua...", продолжает смотреть (чото там говорит, чтото типа "я обычно на карту привата кому-то там перекидываю") и ты понимаешь , какой стыд.
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