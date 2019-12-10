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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 181182183184
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 06:02

  Amethyst написав:Але без банк. рахунку не можна зробити ніякі суттєві (легальні) покупки -- авто, хата, дача

Звідки така інфа?
Мова про первинний ринок?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 06:44

  Игорь Алексеевич написав:
  M-Audio написав:Натомість в даній сфері запроваджено свавілля, яке, також доведено, ні до чого доброго не приводить.
Привидёт к оттоку людей. И те клиенты которые вчера ещё думали открывать депозиты в банках, то сегодня будет думать про покупку у.е. и под матрас. Отчёт НБУ через пол года - отток средств с банков. И начнут разбираться - а чего?


Ідіть працюйте офіційно і на зароблені кошти зможете крутити дулі, а поки що ми всі вам співчуваємо, через прикре непорозуміння.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 07:21

  sergey_sryvkin написав:
  adj написав:
  Игорь Алексеевич написав:Но должны быть правила. Или забираете свои деньги и на выход или прохождения фина не более 1 дня.

Ну давайте подумаєм логічно, банк піймав людину з чорним кешом, чому він має їх виплатити цій людині?

Тому що цей кеш належить людині, а не банку чи комусь іншому. Хіба це не очевидно?..

Це не так працює.
По типу приїхав з краденою машиною в одне МРЕО, там виявили, в ти такий «ок, давайте мені її назад, я в іншому спробую». :D

Та ні. Якщо вас підозрюють, то вас не відпускають з грошима., а розбираються. Дивно, наче ж очевидні речі, але якась стара шарманка «це мої гроші, віддай і я пішов».

Мені якось ще заходять аргументи про старі накопичення, якийсь механізм врахування їх як світлих грошей має були. Якщо на них є якісь документи, хай навіть старі.
Але мені важко зрозуміти, коли людина платить податків максимально оптимізовано, але потім робить проводки на сотні тисяч, то які питання до фінмону?? Ти вже обирай, ти чесна людина і ходи в банки, чи ти ображений на державу, весь по вуха оптимізований, світиш дохід 10 т грн в місяць, а живеш на 80 , податки ховаєш, «не твоя війна», «все одно вкрадуть» і оте все, і тоді живи в кеші (хоча мав би за рішенням суду десь під Горішними Плавнями руду копати) і не рипайся в БС .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 08:27

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Hotab написав:мені важко зрозуміти


це головна теза

аналізуючи 2 статті https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/shcho-ta ... o-potribne щоб потрапити на аудієнцію в велику або й не дуже компанію, необхідно пройти жорсткий конкурс і стати тим, з ким кадрова служба захоче поспілкуватися.
та https://www.epravda.com.ua/columns/2024/09/12/719236/ Дефіцит бізнесу в кадрах є значним, але часто має різну природу. Десь основна причина — мобілізація (наприклад, агро чи логістичні компанії). Десь — міграційні процеси (наприклад, медичний та освітній сектори).

Фактично маємо великий розрив - є Директора і немає робочих рук
до чого це я ви запитаєте . Все просто , нові робочі руки вже не вірять ані владі,ані національній валюті і тим паче в офіційну пенсію. Чому так ? тому що влада відокремилась від народу і просто заробляє .
Далі буде .
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 08:41

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Бетон написав:Удивительное лицемерие регулятора.


ФОПи взагалі не цікаві системі , тому що з ними багато треба рухів , а прибуток мізерний , проте навіть ФОП з обертом у півмільйона гривень на місяць бажає вийти в готівку і купити щось необхідне для себе чи не так ?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:11

  sens написав:
  Бетон написав:Удивительное лицемерие регулятора.


ФОПи взагалі не цікаві системі , тому що з ними багато треба рухів , а прибуток мізерний , проте навіть ФОП з обертом у півмільйона гривень на місяць бажає вийти в готівку і купити щось необхідне для себе чи не так ?

Ну якщо він "бажає", то він таки зробить і к̶о̶м̶а̶р̶ фінмон носа не підточить. А вся оця показушна кампанія направлена на недолугого пересічного, за якого просто тупа курка - економіст від-ня заповнила Анкету, а він навіть не глянув в ту галіматтю, що вона там намалювала...
До речі, десь на Форумі викладали правила дій фінмона при перевірці... і там було одне з правил, що якщо клієнт виказує привелику стурбованість, кіпішує, турбує кожного дня той фінмон, то у клієнта точно рильце в пушку... отакий от неформальний підхід на повному серйозі ))
Ну немає у банка інструментів для ведення слідства, збору доказів, опросу свідків... тому все це просто гра... гра на нервах у клієнта і імітація роботи, за гроші клієнта ((
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:16

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

банки, вистроївшись в ряд, пропонують підвищити кредитний ліміт.
моно 140 тисяч. а-банк - 120. приват 50 і так далі.
ну і користуйтесь цим. юзайте пільговий період 60 днів, витрачайте куди заманеться.
гроші не ваші. що блокувати?
цікаво, що попвнення мінуса кредитних карт не вважається доходом (виправте, якщо помиляюсь) та не перевіряється фінмоном
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:21

  Бетон написав:банки, вистроївшись в ряд, пропонують підвищити кредитний ліміт.
моно 140 тисяч. а-банк - 120. приват 50 і так далі.
ну і користуйтесь цим. юзайте пільговий період 60 днів, витрачайте куди заманеться.
гроші не ваші. що блокувати?
цікаво, що попвнення мінуса кредитних карт не вважається доходом (виправте, якщо помиляюсь) та не перевіряється фінмоном

Вважається, перевіряється.
Приклад якраз Шапіто (А-Банк), який півроку тому всім поголовно надав по 80..100К ліміту, запропонував ВІП-обслуговування з Платінум-карткою, а потім через 2..3 міс став лочити картки при р2р-надходженні від 60К для погашення кредзаборгованості... причому в акурат за 2..3 дні до закінчення грейсу. Ну Шапіто йоптіль ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:19

  Игорь Алексеевич написав:Да пусть тот фин себе в банках работает. Но должны быть правила. Или забираете свои деньги и на выход или прохождения фина не более 1 дня. А то правила только со стороны банка, который начинает клиентам втирать про очереди, сроки от 7 дней и т.д. Держать деньги может и 14 дней и месяц и пол года.


Ну вот и я о том же.Не нравится что-то банку, заблокировал - ну ок.Но будь любезен вернуть деньги по первому требованию клиента, максимум на следующий день.А не эта вот лотерея и вождением ослика(клиента) по кругу.
Банкам такая ситуация выгодна и никакой ответственности перед клиентом.А представьте это у клиента единственные деньги и банк фактически оставляет его без средств к существованию.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:30

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Amethyst написав:оця показушна кампанія направлена на недолугого пересічного, за якого просто тупа курка - економіст від-ня заповнила Анкету, а він навіть не глянув в ту галіматтю, що вона там намалювала...


Ота тупа курка еще и неправильно может вбить данные в компьютер, уже после заполнения клиетом анкеты, а ты потом отгребай если она указала в доходе вместо 50 тыс 5 тыс. "А, это не важно, туда никто в анкету не смотрит" . Ептвоюжемать :twisted:
Тупые курки не знают иногда что можно застосунок юзать на одном телефоне, а смс ,звонки ловить на другом. Тупые курки даже не всегда понимают разницу между п2п и сеп - задаешь ей вопрос о сепе, как оно заходит в выходные, она смотрит и не понимает, уточняешь "ну по реквизитам, iban, ua...", продолжает смотреть (чото там говорит, чтото типа "я обычно на карту привата кому-то там перекидываю") и ты понимаешь , какой стыд. :D
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