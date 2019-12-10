Додано: Сер 25 вер, 2024 07:21

sergey_sryvkin написав: adj написав: Игорь Алексеевич написав: Но должны быть правила. Или забираете свои деньги и на выход или прохождения фина не более 1 дня. Но должны быть правила. Или забираете свои деньги и на выход или прохождения фина не более 1 дня.

Ну давайте подумаєм логічно, банк піймав людину з чорним кешом, чому він має їх виплатити цій людині? Ну давайте подумаєм логічно, банк піймав людину з чорним кешом, чому він має їх виплатити цій людині?

Тому що цей кеш належить людині, а не банку чи комусь іншому. Хіба це не очевидно?.. Тому що цей кеш належить людині, а не банку чи комусь іншому. Хіба це не очевидно?..

Це не так працює.По типу приїхав з краденою машиною в одне МРЕО, там виявили, в ти такий «ок, давайте мені її назад, я в іншому спробую».Та ні. Якщо вас підозрюють, то вас не відпускають з грошима., а розбираються. Дивно, наче ж очевидні речі, але якась стара шарманка «це мої гроші, віддай і я пішов».Мені якось ще заходять аргументи про старі накопичення, якийсь механізм врахування їх як світлих грошей має були. Якщо на них є якісь документи, хай навіть старі.Але мені важко зрозуміти, коли людина платить податків максимально оптимізовано, але потім робить проводки на сотні тисяч, то які питання до фінмону?? Ти вже обирай, ти чесна людина і ходи в банки, чи ти ображений на державу, весь по вуха оптимізований, світиш дохід 10 т грн в місяць, а живеш на 80 , податки ховаєш, «не твоя війна», «все одно вкрадуть» і оте все, і тоді живи в кеші (хоча мав би за рішенням суду десь під Горішними Плавнями руду копати) і не рипайся в БС .