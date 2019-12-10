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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 вер, 2024 10:48
Hotab написав:
Це не так працює.
По типу приїхав з краденою машиною в одне МРЕО, там виявили, в ти такий «ок, давайте мені її назад, я в іншому спробую».
Та ні. Якщо вас підозрюють, то вас не відпускають з грошима., а розбираються. Дивно, наче ж очевидні речі, але якась стара шарманка «це мої гроші, віддай і я пішов».
Ага, машину не отдают вот так просто?Ни протокола изъятия ни других документов не дают?Поросто говорят перезвоните через неделю? И краденая машина(криминальные деньги по нашей теме) ни в каком уголовном деле не числится, сотрудник сам так решил что она краденая?Ну и опять же у мрео как подразделения правоохранительных органов есть на это полномочия(и они таки по процедуре работают).
Аналогия с банками на сейчас.Поставил машину на парковку на сутки, а когда пришел забирать тебе её не отдают - "мы решили что машина краденая, объяснять по каким критериям так решили не обязаны.Предоставьте документы покупки машины." Через пол года может быть отдадут.И следующая цитата отсюда некоторых: "если машина не краденая то вам что тяжело доказать что она не краденая, документы предоставить?".Прекрасная перспектива пользования парковками, да?
Тебе ехать надо, а ты бегаешь доказываешь что машина не краденая.А в это время парковка на твоей машине таксует ))
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в Сер 25 вер, 2024 11:11, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Сер 25 вер, 2024 10:57
a77 написав: Amethyst написав:
оця показушна кампанія направлена на недолугого пересічного, за якого просто тупа курка - економіст від-ня заповнила Анкету, а він навіть не глянув в ту галіматтю, що вона там намалювала...
Ота тупа курка еще и неправильно может вбить данные в компьютер, уже после заполнения клиетом анкеты, а ты потом отгребай если она указала в доходе вместо 50 тыс 5 тыс. "А, это не важно, туда никто в анкету не смотрит" . Ептвоюжемать
Тупые курки не знают иногда что можно застосунок юзать на одном телефоне, а смс ,звонки ловить на другом. Тупые курки даже не всегда понимают разницу между п2п и сеп - задаешь ей вопрос о сепе, как оно заходит в выходные, она смотрит и не понимает, уточняешь "ну по реквизитам, iban, ua...", продолжает смотреть (чото там говорит, чтото типа "я обычно на карту привата кому-то там перекидываю") и ты понимаешь , какой стыд.
100%.То что они там ляпают пересичным что эти анкеты ни на что не влияют и финмон с 400 тыс будет это отдельная тема.И то что они там фактически сами данные им вбивают тоже.Поэтому сейчас всегда прошу распечатать анкету или сфотографировать.Что б понимать что она там вбила.Из недавнего - ей говоришь, она "да-да" , печатаем, а там недовнесла.И так три раза.
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Додано: Сер 25 вер, 2024 11:12
Хтось з стурбованих робить якісь дії для збереження своїх прав, і прав громади? Є якісь звернення в НБУ, банки, а потім в профільний комітет ради, висвітлюючи прогалини нового закону і ризики які він накладає на людину яка випадково попадає під фін.мон і втрачає доступ до своїх грошей? Може краще повернути розмову в конструктивне русло?
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adj
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Додано: Сер 25 вер, 2024 11:28
Эта тема наберёт актуальности месяца через три, когда банки начнут массово блокировать счета под видом фина. Банком выгодно прекрываться постановой НБУ про фин., блокировать на несколько недель деньги клиентов для показа перед НБУ своих фин. отчётов, особенно когда протолкнут закон и банки пощипают на налогах задним числом.
Помню перед массовым ВА 14-15 год вначале полно было защитников банков и ВА, с умняком кидали на форумы законы, постановы и т.д. А потом умняк прошёл и начали спрашивать, как быть в той или иной ситуации, как получить, где выдают, сколько в сутки можно получить и т.д. Уже по фиг тогда было гос-во, законы, налоги, з.плата и т.д, у всех была одна тема - как вытянуть быстро из банка свои сбережения:)
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 25 вер, 2024 11:51
Игорь Алексеевич написав:
Эта тема наберёт актуальности месяца через три
Чому саме через 3, а наприклад не через 5 або 2? На чому грунтуються такі думки?
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adj
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:23
adj написав: Игорь Алексеевич написав:
Эта тема наберёт актуальности месяца через три
Чому саме через 3, а наприклад не через 5 або 2? На чому грунтуються такі думки?
На пиринятии налогов для банков задним числом и потом их фин. отчётов для НБУ. Некоторые банки могут не выдержать и лечь под ВА. Если гос. придётся докапит., то с частными возможно будет беда.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 25 вер, 2024 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:25
Игорь Алексеевич написав: adj написав: Игорь Алексеевич написав:
Эта тема наберёт актуальности месяца через три
Чому саме через 3, а наприклад не через 5 або 2? На чому грунтуються такі думки?
На пиринятии налогов для банков задним числом и потом их фин. отчётов для НБУ.
По вашій логіці ще рік тому мав бути колапс (тоді перший раз прийняли такий закон про податки банкам заднім числом). Не клеїться.
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adj
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:26
adj написав:
По вашій логіці ще рік тому мав бути колапс (тоді перший раз прийняли такий закон про податки банкам заднім числом). Не клеїться.
Я думаю вы будете в скором времени активным на ветке ВА. Хотя я понял из переписки вы активный пенсионер, не имеете бизнес, который работал на предприятии обычным наёмным работником и сейчас работаете с банками чисто по их продуктам для населения пенс. возраста.
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