Додано: Сер 25 вер, 2024 10:48

Hotab написав: Це не так працює.

По типу приїхав з краденою машиною в одне МРЕО, там виявили, в ти такий «ок, давайте мені її назад, я в іншому спробую».



Та ні. Якщо вас підозрюють, то вас не відпускають з грошима., а розбираються. Дивно, наче ж очевидні речі, але якась стара шарманка «це мої гроші, віддай і я пішов».



Це не так працює.По типу приїхав з краденою машиною в одне МРЕО, там виявили, в ти такий «ок, давайте мені її назад, я в іншому спробую».Та ні. Якщо вас підозрюють, то вас не відпускають з грошима., а розбираються. Дивно, наче ж очевидні речі, але якась стара шарманка «це мої гроші, віддай і я пішов».

Ага, машину не отдают вот так просто?Ни протокола изъятия ни других документов не дают?Поросто говорят перезвоните через неделю? И краденая машина(криминальные деньги по нашей теме) ни в каком уголовном деле не числится, сотрудник сам так решил что она краденая?Ну и опять же у мрео как подразделения правоохранительных органов есть на это полномочия(и они таки по процедуре работают).Аналогия с банками на сейчас.Поставил машину на парковку на сутки, а когда пришел забирать тебе её не отдают - "мы решили что машина краденая, объяснять по каким критериям так решили не обязаны.Предоставьте документы покупки машины." Через пол года может быть отдадут.И следующая цитата отсюда некоторых: "если машина не краденая то вам что тяжело доказать что она не краденая, документы предоставить?".Прекрасная перспектива пользования парковками, да?Тебе ехать надо, а ты бегаешь доказываешь что машина не краденая.А в это время парковка на твоей машине таксует ))