Игорь Алексеевич написав:
За чем вам тогда сейчас эта тема
Я тут засів коли думав в минулому році заводити основні кошти назад в Україну, купити валютні ОВДП (це було в кінці осені). Але з грудня стало ясно що ніякі гроші сюди краще не заводити, будуть лише блокування, переслідування, і так далі.
Зараз тут сиджу бо мені цікаво чи хтось реально підпадав з чистим доходами під фін.мон і не проходив його. Поки таких що вміють адекватно писати не побачив.
Що робити вашій тещі пенціонерці - те що й робила до тепер, вот якщо понесе, будуть питання від банку, і довідку про доходи не приймуть тоді можемо обсудити.