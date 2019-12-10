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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:57

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  adj написав:Якщо попаду на дурацький фін.мон то відпишу тут як я буду його проходити.
За чем вам тогда сейчас эта тема, где вы сидите постоянно уже более пяти суток?. Я иногда на др. форумах задаю вопрос, предположим кто может сделать ремонт. Так из 100 ответов, всего 2-3 чел. пишут реально по обьяве про стоимость и ремонт. Остальные 97 чел про войну, погоду и т.д. И мы потом смееёмся над тупостью раши...((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 13:21

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Игорь Алексеевич написав:За чем вам тогда сейчас эта тема

Я тут засів коли думав в минулому році заводити основні кошти назад в Україну, купити валютні ОВДП (це було в кінці осені). Але з грудня стало ясно що ніякі гроші сюди краще не заводити, будуть лише блокування, переслідування, і так далі.

Зараз тут сиджу бо мені цікаво чи хтось реально підпадав з чистим доходами під фін.мон і не проходив його. Поки таких що вміють адекватно писати не побачив.

Що робити вашій тещі пенціонерці - те що й робила до тепер, вот якщо понесе, будуть питання від банку, і довідку про доходи не приймуть тоді можемо обсудити.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 13:50

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Ответ из разряда: суньте пальцы в розетку.Вот если не выживете тогда можем обсудить.

Вообще интересно получается.Расказывать как тут всё хорошо и "вы всё врёте", но деньги держать не тут так как "ясно що ніякі гроші сюди краще не заводити, будуть лише блокування, переслідування, і так далі.
" :)
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