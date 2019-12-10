RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 14:55

  посетитель написав:Ответ из разряда: суньте пальцы в розетку.Вот если не выживете тогда можем обсудить.

Вообще интересно получается.Расказывать как тут всё хорошо и "вы всё врёте", но деньги держать не тут так как "ясно що ніякі гроші сюди краще не заводити, будуть лише блокування, переслідування, і так далі.
" :)

Це ви розказуєте лише якісь видумані сценарії. Хай зніме і понесе в інший банк і дізнаємось.

А що якщо вона зніме в ощаді і поставить знову на рахунок в ощаді, і так 10 разів? Тоді пройде фін.мон, чи ні?
adj
 
Повідомлень: 747
З нами з: 08.04.22
Подякував: 104 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 15:10

  adj написав:
А що якщо вона зніме в ощаді і поставить знову на рахунок в ощаді, і так 10 разів? Тоді пройде фін.мон, чи ні?

Конечно нет! Не типичное,лишённое смысла действие. Одно из двух: или терроризм или наркоторговли.
THB
 
Повідомлень: 971
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 183184185186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 439, 440, 441
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
4407 895944
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2024 15:30
mustbe
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 53785
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 5747
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12762)
25.09.2024 15:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.