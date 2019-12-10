|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 вер, 2024 14:55
посетитель написав:
Ответ из разряда: суньте пальцы в розетку.Вот если не выживете тогда можем обсудить.
Вообще интересно получается.Расказывать как тут всё хорошо и "вы всё врёте", но деньги держать не тут так как "ясно що ніякі гроші сюди краще не заводити, будуть лише блокування, переслідування, і так далі.
"
Це ви розказуєте лише якісь видумані сценарії. Хай зніме і понесе в інший банк і дізнаємось.
А що якщо вона зніме в ощаді і поставить знову на рахунок в ощаді, і так 10 разів? Тоді пройде фін.мон, чи ні?
-
adj
-
-
- Повідомлень: 747
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2024 15:10
adj написав:
А що якщо вона зніме в ощаді і поставить знову на рахунок в ощаді, і так 10 разів? Тоді пройде фін.мон, чи ні?
Конечно нет! Не типичное,лишённое смысла действие. Одно из двух: или терроризм или наркоторговли.
-
THB
-
-
- Повідомлень: 971
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2024 17:19
THB написав: adj написав:
А що якщо вона зніме в ощаді і поставить знову на рахунок в ощаді, і так 10 разів? Тоді пройде фін.мон, чи ні?
Конечно нет! Не типичное,лишённое смысла действие. Одно из двух: или терроризм или наркоторговли.
Почему бы финмону не блоконуть Национальный банк?
Судите сами: полно полностью лишённых логики действий
Ну похоже же на работорговлю и терроризм. Разве нет?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3435
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4407
|895981
|
|
|33
|53785
|
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
|
|0
|5747
|
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
|