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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 14:55

  посетитель написав:Ответ из разряда: суньте пальцы в розетку.Вот если не выживете тогда можем обсудить.

Вообще интересно получается.Расказывать как тут всё хорошо и "вы всё врёте", но деньги держать не тут так как "ясно що ніякі гроші сюди краще не заводити, будуть лише блокування, переслідування, і так далі.
" :)

Це ви розказуєте лише якісь видумані сценарії. Хай зніме і понесе в інший банк і дізнаємось.

А що якщо вона зніме в ощаді і поставить знову на рахунок в ощаді, і так 10 разів? Тоді пройде фін.мон, чи ні?
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 15:10

  adj написав:
А що якщо вона зніме в ощаді і поставить знову на рахунок в ощаді, і так 10 разів? Тоді пройде фін.мон, чи ні?

Конечно нет! Не типичное,лишённое смысла действие. Одно из двух: или терроризм или наркоторговли.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 19:51

  THB написав:
  adj написав:
А що якщо вона зніме в ощаді і поставить знову на рахунок в ощаді, і так 10 разів? Тоді пройде фін.мон, чи ні?

Конечно нет! Не типичное,лишённое смысла действие. Одно из двух: или терроризм или наркоторговли.


Аналогичный пример же был с сенсом.Когда человек снял депозит и через полгода принес его им же.И то что снял у них не прокатывало.То есть тут одного раза хватит: снял и всё.Если принести обратно то проблемы будут с большой вероятностью.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 20:16

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  посетитель написав:снял и всё.Если принести обратно то проблемы будут с большой вероятностью.
У каждого банка фин действует по своему. Только концовка у всех одинаковая - блок - документы - рассматривают по срокам на своё усмотрение - могут отдать - 30%. Поэтому ВА когда то просто супер, по сравнению с сегодн. фином. ВА были чёткие правила по сумме гарантирования и сроки по очередям. А здесь какой то в банках секретный отдел и сотрудники не знают как дальше быть клиенту в случае блока. Пишите письма - вам ответят, а может не ответят.
Кстати прошло 7 дней после подачи моих документов в Абанку.
Ответ сотрудника - так фин. ваши документы и не рассматривал.

А сколько еще по времени будет рассматривать докум.фин.монит.?
спочатку необхідно погасити заборгованість.
Мирного неба, крокуємо разом до спільної перемоги💪🏼🔰

т.е одним словом - послали... :shock:
Игорь Алексеевич
 
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