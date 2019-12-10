посетитель написав:Ответ из разряда: суньте пальцы в розетку.Вот если не выживете тогда можем обсудить.
Вообще интересно получается.Расказывать как тут всё хорошо и "вы всё врёте", но деньги держать не тут так как "ясно що ніякі гроші сюди краще не заводити, будуть лише блокування, переслідування, і так далі.
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Це ви розказуєте лише якісь видумані сценарії. Хай зніме і понесе в інший банк і дізнаємось.
А що якщо вона зніме в ощаді і поставить знову на рахунок в ощаді, і так 10 разів? Тоді пройде фін.мон, чи ні?