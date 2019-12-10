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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 вер, 2024 14:55
посетитель написав:
Ответ из разряда: суньте пальцы в розетку.Вот если не выживете тогда можем обсудить.
Вообще интересно получается.Расказывать как тут всё хорошо и "вы всё врёте", но деньги держать не тут так как "ясно що ніякі гроші сюди краще не заводити, будуть лише блокування, переслідування, і так далі.
"
Це ви розказуєте лише якісь видумані сценарії. Хай зніме і понесе в інший банк і дізнаємось.
А що якщо вона зніме в ощаді і поставить знову на рахунок в ощаді, і так 10 разів? Тоді пройде фін.мон, чи ні?
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adj
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Додано: Сер 25 вер, 2024 15:10
adj написав:
А що якщо вона зніме в ощаді і поставить знову на рахунок в ощаді, і так 10 разів? Тоді пройде фін.мон, чи ні?
Конечно нет! Не типичное,лишённое смысла действие. Одно из двух: или терроризм или наркоторговли.
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THB
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Додано: Сер 25 вер, 2024 19:51
THB написав: adj написав:
А що якщо вона зніме в ощаді і поставить знову на рахунок в ощаді, і так 10 разів? Тоді пройде фін.мон, чи ні?
Конечно нет! Не типичное,лишённое смысла действие. Одно из двух: или терроризм или наркоторговли.
Аналогичный пример же был с сенсом.Когда человек снял депозит и через полгода принес его им же.И то что снял у них не прокатывало.То есть тут одного раза хватит: снял и всё.Если принести обратно то проблемы будут с большой вероятностью.
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посетитель
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Додано: Сер 25 вер, 2024 20:16
посетитель написав:
снял и всё.Если принести обратно то проблемы будут с большой вероятностью.
У каждого банка фин действует по своему. Только концовка у всех одинаковая - блок - документы - рассматривают по срокам на своё усмотрение - могут отдать - 30%. Поэтому ВА когда то просто супер, по сравнению с сегодн. фином. ВА были чёткие правила по сумме гарантирования и сроки по очередям. А здесь какой то в банках секретный отдел и сотрудники не знают как дальше быть клиенту в случае блока. Пишите письма - вам ответят, а может не ответят.
Кстати прошло 7 дней после подачи моих документов в Абанку.
Ответ сотрудника - так фин. ваши документы и не рассматривал.
А сколько еще по времени будет рассматривать докум.фин.монит.?
спочатку необхідно погасити заборгованість.
Мирного неба, крокуємо разом до спільної перемоги💪🏼🔰
т.е одним словом - послали...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 25 вер, 2024 21:34
Игорь Алексеевич а які документи ви надали? Чи ви одразу заяву на закриття рахунків написали? Які були ваші дії після блокування зі сторони банку?
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adj
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Додано: Сер 25 вер, 2024 21:42
adj написав:Игорь Алексеевич
а які документи ви надали? Чи ви одразу заяву на закриття рахунків написали? Які були ваші дії після блокування зі сторони банку?
А за чем оно вам надо, если оно вам не нало?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 25 вер, 2024 22:24
Игорь Алексеевич написав: adj написав:Игорь Алексеевич
а які документи ви надали? Чи ви одразу заяву на закриття рахунків написали? Які були ваші дії після блокування зі сторони банку?
А за чем оно вам надо, если оно вам не нало?
Вот такі як ви і пишуть що в сенсі їх забанили бо депозит зняли а потім занесли назад. І що документи всі є, і операції всі звичайні, без приколів.
А на ділі виходять що це дурачки якісь. (Сорі, але судячи по повідомленням, саме таке враження про вас, нуль конкретики, лише фантазії, додумування, гіпотетичні сценарії, а як доходить до конкретики то "А зАчЕМ ОнО ВаМ НаДо" і це в темі про фін.мон...) Всього хорошого вам пане
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adj
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Додано: Сер 25 вер, 2024 22:38
adj написав: Игорь Алексеевич написав: adj написав:Игорь Алексеевич
а які документи ви надали? Чи ви одразу заяву на закриття рахунків написали? Які були ваші дії після блокування зі сторони банку?
А за чем оно вам надо, если оно вам не нало?
Вот такі як ви і пишуть що в сенсі їх забанили бо депозит зняли а потім занесли назад. І що документи всі є, і операції всі звичайні, без приколів.
А на ділі виходять що це дурачки якісь. (Сорі, але судячи по повідомленням, саме таке враження про вас, нуль конкретики, лише фантазії, додумування, гіпотетичні сценарії, а як доходить до конкретики то "А зАчЕМ ОнО ВаМ НаДо" і це в темі про фін.мон...) Всього хорошого вам пане
Вам просто скучно, наверное вы одинокий чел и задаете постоянно тупые вопросы, а ответы вас не устраивают. Вы просто страна советов, которая любит всех учить.
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Игорь Алексеевич
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