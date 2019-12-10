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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 вер, 2024 03:37
Hotab написав:Игорь Алексеевич
наверное вы одинокий чел
А ще він «пенсіонер без грошей», «сидить на лавці біля підʼїзду», «бак пустий», «приїхав з дачі на електричці» ну і там деякі ще фантазії.
Як і всі, хто з вами не згодний. Ви не втомились виглядати примітивним болваном з такими оцінками співрозмовникам ?
Нищебродский знаток уже и на этой ветке.)) Что на др.ветке про войну послали на....)))
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Додано: Чет 26 вер, 2024 03:43
Наверное у вас с головой проблема.
Идите на ветку райфа и читайте мои сообщениня. Пипец народ бестолковый....а ну давайте им отчет. ЗдрЯсьте что вам еще дать?
Настояший старческий идиотизм. Вы случайно не партийный в совдепи были? Это там всех заставляли др.перед.др.отчитываться за прожитый день..
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Игорь Алексеевич
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