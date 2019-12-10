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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 03:37

  Hotab написав:Игорь Алексеевич

наверное вы одинокий чел


А ще він «пенсіонер без грошей», «сидить на лавці біля підʼїзду», «бак пустий», «приїхав з дачі на електричці» ну і там деякі ще фантазії.
Як і всі, хто з вами не згодний. Ви не втомились виглядати примітивним болваном з такими оцінками співрозмовникам ?

Нищебродский знаток уже и на этой ветке.)) Что на др.ветке про войну послали на....)))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 03:43

  adj написав:Игорь Алексеевич :D ви мене розкрили. А тепер дайте посилання на ваш змістовний пост по вашому досвіду з фін.моном райфу/абанку. Де без суб'єктивних обід, скарг був би поданий ваш досвід з цими банками? Є таке? Чи любите лише писати що буде якщо теща зніме гроші і понесе кудись ще (до 400к грн!) або ще якісь фантастичні сценарії, коли на ділі є реальна ситуація яка "секретна", бо якщо почати її аналізувати то вийде що банк по процедурі зробив запит а ви у вашій манері спілкування, як на цьому форумі згенерували якийсь набір словосполучень, не факт що надали документи з списку, а не якісь особливі які ви собі самі видумали, і ходите розказуєте як вас за операції з кредитними заблокували. :roll:

Наверное у вас с головой проблема.
Идите на ветку райфа и читайте мои сообщениня. Пипец народ бестолковый....а ну давайте им отчет. ЗдрЯсьте что вам еще дать?
Настояший старческий идиотизм. Вы случайно не партийный в совдепи были? Это там всех заставляли др.перед.др.отчитываться за прожитый день..
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8306
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