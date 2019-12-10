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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 вер, 2024 03:37
Hotab написав:Игорь Алексеевич
наверное вы одинокий чел
А ще він «пенсіонер без грошей», «сидить на лавці біля підʼїзду», «бак пустий», «приїхав з дачі на електричці» ну і там деякі ще фантазії.
Як і всі, хто з вами не згодний. Ви не втомились виглядати примітивним болваном з такими оцінками співрозмовникам ?
Нищебродский знаток уже и на этой ветке.)) Что на др.ветке про войну послали на....)))
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Додано: Чет 26 вер, 2024 03:43
Наверное у вас с головой проблема.
Идите на ветку райфа и читайте мои сообщениня. Пипец народ бестолковый....а ну давайте им отчет. ЗдрЯсьте что вам еще дать?
Настояший старческий идиотизм. Вы случайно не партийный в совдепи были? Это там всех заставляли др.перед.др.отчитываться за прожитый день..
Интересный чудак, я сижу за границей, мне скучно, хочу вернуттся, но страшно, хочу перекинуть монет, но страшно.
А ну рассказывайте мне по шагово, что мне делать. Действительно у вас проблема не с головой даже, а с башкой))
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Додано: Чет 26 вер, 2024 06:59
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:Игорь Алексеевич
наверное вы одинокий чел
А ще він «пенсіонер без грошей», «сидить на лавці біля підʼїзду», «бак пустий», «приїхав з дачі на електричці» ну і там деякі ще фантазії.
Як і всі, хто з вами не згодний. Ви не втомились виглядати примітивним болваном з такими оцінками співрозмовникам ?
Нищебродский знаток уже и на этой ветке.
)) Что на др.ветке про войну послали на....)))
Ааааа, я зрозумів звідки ваші проблеми в спілкуванні!))
Ви дискутуючи в темах ніколи не дивитесь кому ви відповідаєте!!)) Тобто ви завжди думаєте, що читаєте щоразу когось нового, кожен черговий пост від нової людини ) ви не памʼятаєте нічого раніше, хто що писав, у вас нема оформленого образу людини, яку ви читаєте, відповідно ви не тримаєте лінію дискусії. Бо у вас нема дискусій, у вас ситуативні відповіді на кожен окремий пост.
«Уже и на этой ветке» я з вами спілкуюсь кілька днів))
Ось початок: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
і там чимало далі)
А ви підняли голову і помітили це лише тоді, коли я вказав на ваш маразм, де ви вчергове по факту закінчення аргументів по темі почали звично називати опонентів пенсіонери, безробітні, дурні, одинаки, тупі, вчорашні працівники заводу Арсенал. Бо всі ж інші мали б погодитись з вами .
А це , друже, проблема:
Игорь Алексеевич написав:
Действительно проблема не с головой даже, а с башкой))
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Hotab
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