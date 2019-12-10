|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 вер, 2024 06:59
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:Игорь Алексеевич
наверное вы одинокий чел
А ще він «пенсіонер без грошей», «сидить на лавці біля підʼїзду», «бак пустий», «приїхав з дачі на електричці» ну і там деякі ще фантазії.
Як і всі, хто з вами не згодний. Ви не втомились виглядати примітивним болваном з такими оцінками співрозмовникам ?
Нищебродский знаток уже и на этой ветке.
)) Что на др.ветке про войну послали на....)))
Ааааа, я зрозумів звідки ваші проблеми в спілкуванні!))
Ви дискутуючи в темах ніколи не дивитесь кому ви відповідаєте!!)) Тобто ви завжди думаєте, що читаєте щоразу когось нового, кожен черговий пост від нової людини ) ви не памʼятаєте нічого раніше, хто що писав, у вас нема оформленого образу людини, яку ви читаєте, відповідно ви не тримаєте лінію дискусії. Бо у вас нема дискусій, у вас ситуативні відповіді на кожен окремий пост.
«Уже и на этой ветке» я з вами спілкуюсь кілька днів))
Ось початок: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
і там чимало далі)
А ви підняли голову і помітили це лише тоді, коли я вказав на ваш маразм, де ви вчергове по факту закінчення аргументів по темі почали звично називати опонентів пенсіонери, безробітні, дурні, одинаки, тупі, вчорашні працівники заводу Арсенал. Бо всі ж інші мали б погодитись з вами .
А це , друже, проблема:
Игорь Алексеевич написав:
Действительно проблема не с головой даже, а с башкой))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13266
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 356 раз.
- Подякували: 2268 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Чет 26 вер, 2024 09:54
Модератор если Вы убираете мои сообщения, то зачем оставляете те сообщения, которые оскорбл. меня?
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8310
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 848 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 вер, 2024 10:05
Одному покажи документы все на этой ветке, др. вообще не читая прилетел и написал бред А для чего вам мои документы нужны?.Умеем читать и мыслить мозгами.
Я выше написал ответ банка.
Мы не будеи рассматривать ваши документы, пока до 30 числа не погасите кредитку.
Тогда какие от банка проверки документов, которые они втирали срочно предоставить и в течении 7 дней фин даст ответ.
Поэтому некоторые не умеют мыслить на ветке или не читая продолжают писать бред и постоянно просят предоставить на ветке оф. бумаги с налоговой.
Я написал выше, что у людей с головой проблема, т.к. не один нормальный чел. не будет здесь выставлять все свои оф. документы по налогам, недвиж и т.д., которые он кидает для фина в банк. Я констактировал факт, а кто и что думает мне вообще по барабану. А тем более на форумах
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8310
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 848 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 вер, 2024 10:29
Игорь Алексеевич написав:
Одному покажи документы
Просто перед тим як базікати "караул!" то за 100 доларів банк закриває рахунки, то пенсіонерці потенційно вже заблокували всі збереження. Пересічному фінмон крутить руки бо у нього в анкеті, видумана операціоністка випадково не додала нулик до зарплати і тепер все, ця видумана людина має заблоковані кошти.
--
Але якщо винести за дужки (бред сивої кобили) і повернутись в конктруктивне русло, до того де є конкретна ситуація. (І я не питав копії документів, я питав лише список того що ви надали, звідки ви їх брали в тому числі, бо можливо ви думаєте що це документ який має юридичну силу, а по факту це записка від тещі, і нічого вона не підтверджує). Повідомлення від банку, відповідь від реального клієнта, то маємо що? "А зАчЕМ ОнО ВаМ НаДо" действітельно зачем, у гілці "Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)"
--
Можете завершувати свій спам в цій гілці, чесне слово, наспамили тут пару сторінок, а змісту ніякого.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 758
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 вер, 2024 10:44
Вже писав тут про один кейс, а тепер інша знайома потрапила під фінмон Монобанку. Тепер небезпечно знімати свою готівку ФОПу ( більше 400k)..
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3790
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 688 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 вер, 2024 10:48
Дюрі-бачі написав:
Вже писав тут про один кейс, а тепер інша знайома потрапила під фінмон Монобанку. Тепер небезпечно знімати свою готівку з ФОПу більше 400k..
Деталі?
1. Як давно ФОП?
2. Як давно обслуговується в монобанку.
3. Це реальний ФОП? Кведи? Чим займається?
4. Якого типу фін.мон, запитали документи про походження коштів, чи поки цікавляться економічним змістом операцій?
-
adj
-
-
- Повідомлень: 758
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 вер, 2024 11:03
adj написав:
1. Як давно ФОП?
2. Як давно обслуговується в монобанку.
3. Це реальний ФОП? Кведи? Чим займається?
4. Якого типу фін.мон, запитали документи про походження коштів, чи поки цікавляться економічним змістом операцій?
1. Десь 1.5-2 роки
2. Майже з запуску Монобанку.
3. Реальний ФОП ІТ (62 КВЕД)
4. Блокування операції видачі готівки і вимога:
а) пояснити навіщо потрібно знімати готівку;
б) описати діяльність ФОП;
в) довести реальність діяльності, зокрема надати інвойси, контракти.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 26 вер, 2024 11:13, всього редагувалось 2 разів.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3790
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 688 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 вер, 2024 11:03
adj написав:
Але якщо винести за дужки (бред сивої кобили) і повернутись в конктруктивне русло, до того де є конкретна ситуація. (І я не питав копії документів, я питав лише список того що ви надали, звідки ви їх брали в тому числі, бо можливо ви думаєте що це документ який має юридичну силу, а по факту це записка від тещі, і нічого вона не підтверджує).
Блин вы действ....не в себе. Все банки требуют изнач. у клинтов одни и те же документы.
Просимо Вас надати документи, що підтвердять джерело походження зарахованих коштів.
Приклади документів (не старше 2-ох років):
- Довідка про доходи за місцем роботи;
- Копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України). Декларація може бути подана як ФОП, так і фізичною особою;
- Довідки ОК-7, ОК-5;
- Договір купівлі-продажу нерухомого майна, авто, за яким клієнт виступає продавцем;
- Виписка з пенсійного фонду щодо отриманого доходу / заробітної плати; Вы опять какие документы?
Вот эти документы и надо банкам.
Даже если клиент их предоставит банку и там будет доход выше чем прохождение по счету в банке, то это не означает, что банк рассмотрит эти документы в течении 7 дней. И вообще не означает, что он разблокирует счёт. Он может считать по др.. ПУМБ раньше считал туда- сюда., что это всё доход. Даже открыть депозит на 100тыс и забрать потом эти 100тыс, то у ПУМБА получось уже 200тыс. за одну операцию.((
Райф такие документы мог рассматривать и 7 дней и 14 дней и три мес..
Абанка вообще придумала предлог, что рассматривать их будет только после погашения кредитки, хотя изначально уверяла до 7 дней.
Ваша заявка на закриття рахунків та переказ коштів перебуває на розгляді. Орієнтовний час розгляду — до 7 календарних днів. Будь ласка, очікуйте на рішення.Через 7 дней
А сколько еще по времени будет рассматривать докум.фин.монит
- спочатку необхідно погасити заборгованість
- мирного неба, крокуємо разом до спільної перемоги💪🏼🔰
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 26 вер, 2024 11:26, всього редагувалось 5 разів.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8310
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 848 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 вер, 2024 11:21
Дюрі-бачі написав: adj написав:
1. Як давно ФОП?
2. Як давно обслуговується в монобанку.
3. Це реальний ФОП? Кведи? Чим займається?
4. Якого типу фін.мон, запитали документи про походження коштів, чи поки цікавляться економічним змістом операцій?
1. Десь 1.5-2 роки
2. Майже з запуску Монобанку.
3. Реальний ФОП ІТ (62 КВЕД)
4. Блокування операції видачі готівки і вимога:
а) пояснити навіщо потрібно знімати готівку;
б) описати діяльність ФОП;
в) довести реальність діяльності, зокрема надати інвойси, контракти.
Виглядає як перевірка ризик профілю. Десь бачив що якщо фоп і знімає всі гроші то це на думку НБУ ризикові клієнти. Все під нуль можна спокійно знімати тільки якщо заробітна плата приходить.
Періодично будуть напрягати увагою але не факт що банк попрощається з ФОПом, якщо історія довга. Хоча не виключаю що можуть вирішити що їм такі клієнти не цікаві.
Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 758
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 вер, 2024 11:31
Дюрі-бачі написав:
Вже писав тут про один кейс, а тепер інша знайома потрапила під фінмон Монобанку. Тепер небезпечно знімати свою готівку ФОПу ( більше 400k)..
стандартная ситуация
рутинная борьба с обналом
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13845
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 913 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4407
|896369
|
|
|33
|53850
|
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
|
|0
|5766
|
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
|