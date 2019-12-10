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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 вер, 2024 11:38
Прохожий написав: Дюрі-бачі написав:
Вже писав тут про один кейс, а тепер інша знайома потрапила під фінмон Монобанку. Тепер небезпечно знімати свою готівку ФОПу ( більше 400k)..
стандартная ситуация
рутинная борьба с обналом
Но если бы они решали такие ситуации моментом. А то ФОПУ надо работать каждую минуту, а у них проверки могут длится по времени на неопр. срок. И когда она закончится никто на гор. линии не знает.
Раньше все сотрудн. банка боялись свою службу безопасности, а теперь новая у них структура - фин, про который никто в банке ничего не знает и запрещено с ними всем общаться.
И главное почему фин блоконул клиента только догадки. Фин про это не сообщает клиентам..
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Додано: Чет 26 вер, 2024 12:16
adj написав:
Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.
Уточнив. Грорші йшли через депозит. Тобто ФОП $ -> власна картка в гривні -> 200 тис. на депозит $ + 50 тис. на приватну кратку $, яким поповнився той же депозит. В результаті через 3 місяці до видачі 2 валютні депозити по 6 тис $ які знімали в Акорді по 2 тис $ щодня. Моніторинг увімкнувся на 6 операції зняття готівки...
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Додано: Чет 26 вер, 2024 12:30
Дюрі-бачі написав: adj написав:
Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.
Уточнив. Грорші йшли через депозит. Тобто ФОП $ -> власна картка в гривні -> 200 тис. на депозит $ + 50 тис. на приватну кратку $, яким поповнився той же депозит. В результаті через 3 місяці до видачі 2 валютні депозити по 6 тис $ які знімали в Акорді по 2 тис $ щодня.
Моніторинг увімкнувся на 6 операції зняття готівки...
в Акорді видають депозитні бакси з картки Моно?
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Додано: Чет 26 вер, 2024 12:32
flysoulfly написав:
в Акорді видають депозитні бакси з картки Моно?
Повернення валютного депозиту з карти можливо у відділенні Універсал банку, А-банку, Акордбанку та Укргазбанку.
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Додано: Чет 26 вер, 2024 12:35
Дюрі-бачі написав: flysoulfly написав:
в Акорді видають депозитні бакси з картки Моно?
Повернення валютного депозиту з карти можливо у відділенні Універсал банку, А-банку, Акордбанку та Укргазбанку.
хмм...
не знав про можливість повернення через Акорд і Укргаз. Дякую.
Бачів черги монобанківців стояли тільки в А-Банк
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Додано: Чет 26 вер, 2024 12:41
Дюрі-бачі написав: adj написав:
Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.
Уточнив. Грорші йшли через депозит. Тобто ФОП $ -> власна картка в гривні -> 200 тис. на депозит $ + 50 тис. на приватну кратку $, яким поповнився той же депозит. В результаті через 3 місяці до видачі 2 валютні депозити по 6 тис $ які знімали в Акорді по 2 тис $ щодня. Моніторинг увімкнувся на 6 операції зняття готівки...
Виглядає як фінмон через 400к+, не думаю що будуть проблеми якщо є довідка про доходи (всі гроші звітувались фопом), і фоп може підтвердити свою господарську діяльність (контракти, інвойси).
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