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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 185186187188
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:16

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  adj написав:Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.

Уточнив. Грорші йшли через депозит. Тобто ФОП $ -> власна картка в гривні -> 200 тис. на депозит $ + 50 тис. на приватну кратку $, яким поповнився той же депозит. В результаті через 3 місяці до видачі 2 валютні депозити по 6 тис $ які знімали в Акорді по 2 тис $ щодня. Моніторинг увімкнувся на 6 операції зняття готівки...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:30

  Дюрі-бачі написав:
  adj написав:Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.

Уточнив. Грорші йшли через депозит. Тобто ФОП $ -> власна картка в гривні -> 200 тис. на депозит $ + 50 тис. на приватну кратку $, яким поповнився той же депозит. В результаті через 3 місяці до видачі 2 валютні депозити по 6 тис $ які знімали в Акорді по 2 тис $ щодня. Моніторинг увімкнувся на 6 операції зняття готівки...
в Акорді видають депозитні бакси з картки Моно?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:32

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  flysoulfly написав:в Акорді видають депозитні бакси з картки Моно?

Повернення валютного депозиту з карти можливо у відділенні Універсал банку, А-банку, Акордбанку та Укргазбанку.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:35

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:в Акорді видають депозитні бакси з картки Моно?

Повернення валютного депозиту з карти можливо у відділенні Універсал банку, А-банку, Акордбанку та Укргазбанку.
хмм...
не знав про можливість повернення через Акорд і Укргаз. Дякую.
:mrgreen: Бачів черги монобанківців стояли тільки в А-Банк
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:41

  Дюрі-бачі написав:
  adj написав:Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.

Уточнив. Грорші йшли через депозит. Тобто ФОП $ -> власна картка в гривні -> 200 тис. на депозит $ + 50 тис. на приватну кратку $, яким поповнився той же депозит. В результаті через 3 місяці до видачі 2 валютні депозити по 6 тис $ які знімали в Акорді по 2 тис $ щодня. Моніторинг увімкнувся на 6 операції зняття готівки...

Виглядає як фінмон через 400к+, не думаю що будуть проблеми якщо є довідка про доходи (всі гроші звітувались фопом), і фоп може підтвердити свою господарську діяльність (контракти, інвойси).
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:06

  Дюрі-бачі написав:
  adj написав:Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.

Уточнив. Грорші йшли через депозит. Тобто ФОП $ -> власна картка в гривні -> 200 тис. на депозит $ + 50 тис. на приватну кратку $, яким поповнився той же депозит. В результаті через 3 місяці до видачі 2 валютні депозити по 6 тис $ які знімали в Акорді по 2 тис $ щодня. Моніторинг увімкнувся на 6 операції зняття готівки...
Вважаю, що Моня вирішив підстрахуватися і підготовити для себе папірчики для прикриття дупи від НБУ. Думаю, що треба спокійно надати всі затребувані бамажки і продовжити співпрацю з Монєю.
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:22

  adj написав:Виглядає як фінмон через 400к+, не думаю що будуть проблеми якщо є довідка про доходи (всі гроші звітувались фопом), і фоп може підтвердити свою господарську діяльність (контракти, інвойси).

Невже декларації ФОПа з податкової не достатньо, там же всі суми є, навіщо контракти, інвойси? :)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:29

  _Mykola_ написав:
  adj написав:Виглядає як фінмон через 400к+, не думаю що будуть проблеми якщо є довідка про доходи (всі гроші звітувались фопом), і фоп може підтвердити свою господарську діяльність (контракти, інвойси).

Невже декларації ФОПа з податкової не достатньо, там же всі суми є, навіщо контракти, інвойси? :)

Підозрюю що валютний контроль, який теж є епархією НБУ. Тому банк може повністю перевірити клієнта, впевнитись що все ок, і не переживати.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:44

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  adj написав:Підозрюю що валютний контроль, який теж є епархією НБУ. Тому банк може повністю перевірити клієнта, впевнитись що все ок, і не переживати.

Приват в аналогічні ситуації (в іншого колеги) після кожних 400 тис. знятих готівкою вимагав пояснень.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:52

  _Mykola_ написав:Невже декларації ФОПа з податкової не достатньо, там же всі суми є, навіщо контракти, інвойси? :)

В той же декларации не расписано какая часть дохода получена за терроризм, которому финмон в теории противодействует. Так что тут-то логично.
moveton
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