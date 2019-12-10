Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:44

Игорь Алексеевич написав: Это как я мог превысить лимит на зачисление кредитки...?)) Это как я мог превысить лимит на зачисление кредитки...?))

Игорь Алексеевич написав: Наливают без проверки Наливают без проверки

Игорь Алексеевич написав: а когда тратишь а когда тратишь

Игорь Алексеевич написав: и хочешь погасить кредитку, то начинают что

думать про доходы и хочешь погасить кредитку, то начинают чтодумать про доходы

Коли закриваєте кред ліміт, ви не поповнюєте картку? Вот ці гроші вони і хочуть щоб ви підтвердили.Кредитний рейтинг у вас ок - але це інший параметр. По ньому вам дали лімітТо їм пофік.А ось тут ви правильно думаєте, на які гроші живете? Питання до того що у вас у анкеті вказано, що у вас по витратам за квартал, та й взагалі що за тип операцій, якщо ви в 1 точці витрачали гроші, потім кешом поповнювали і знову в ту точку і так по кругу то це одна ситуація, якщо просто "багато" витрачали, а в анкеті вказали що ви біднота, то інша. Але факт на лице, ви засвітились на їхніх радарах, і попали на перевірку, рутинна справа якщо мати документи про походження, якщо немати то так, це стрес, трагедія, ну і звісно дурість зі сторони банку (піймали людину без офіційних доходів яка миє гроші через банківську систему, не сплативши з них податки).