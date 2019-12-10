Можна оновити неодноразово анкету
Неможливо змінити ваші дані в ок5/7
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:06
Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:12
Если в Анкете вы писали, что работаете не офиц., то теперь в банках считается как без работный. И даже если ранее заявляли в анкете, что получаете как не офиц.работ. 100тыс.грн., то у фина уже проходите по красному, как безработный
Это вчера клиенту в Абанке сказали. Им на совещании такое донесло руководство.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:47
коли заповнював ті анкети,то ще працював в державному закладі. Зараз ФОП
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:12
А банка. Продолжение
Вчера гасил кредитку в отделении минут 40.
Банк заблокировал счёт, хотя предварительно в чате заранее сообщили, что могу погасить только по р.счету.
Сотрудники отделения сами в шоке, как так. Во первых блок фина на кредитку, а во вторых клиент принес деньги её гасить, а счета заблокированы.
А теперь самое интересное, что они мне ответили.
Карта часткова обмежена... Это как частково, если она полностью заблокирована))
Вы превысили лимит зачисления на Вашу карту. Это как я мог превысить лимит на зачисление кредитки...?))
Подвердите Ваши доходы.))
Значит налили мне на кредитку 100тыс.грн. Доход их устраивал. Воспользовался оплачивая через терминал 40тыс на лечение и они
а) блокируют кредитку
б) говорят много потратил и много погашаешь))
А нахрена тогда наливали 100тыс.? Наливают без проверки, а когда тратишь и хочешь погасить кредитку, то начинают что думать про доходы)) БРЕД.
Одним словом вчера с трудом погасил кредитку.((
Они что головой долго в футбол играли?))
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:44
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Коли закриваєте кред ліміт, ви не поповнюєте картку? Вот ці гроші вони і хочуть щоб ви підтвердили.
Кредитний рейтинг у вас ок - але це інший параметр. По ньому вам дали ліміт
То їм пофік.
А ось тут ви правильно думаєте, на які гроші живете? Питання до того що у вас у анкеті вказано, що у вас по витратам за квартал, та й взагалі що за тип операцій, якщо ви в 1 точці витрачали гроші, потім кешом поповнювали і знову в ту точку і так по кругу то це одна ситуація, якщо просто "багато" витрачали, а в анкеті вказали що ви біднота, то інша. Але факт на лице, ви засвітились на їхніх радарах, і попали на перевірку, рутинна справа якщо мати документи про походження, якщо немати то так, це стрес, трагедія, ну і звісно дурість зі сторони банку (піймали людину без офіційних доходів яка миє гроші через банківську систему, не сплативши з них податки).
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:46
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|