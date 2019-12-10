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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 187188189190>
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:06

  mann написав:а можна пити в банк і оновити свою анкету? Змінити суму надходжень,наприклад?

Можна оновити неодноразово анкету
Неможливо змінити ваші дані в ок5/7
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:12

  mann написав:а можна пити в банк і оновити свою анкету? Змінити суму надходжень,наприклад?

Если в Анкете вы писали, что работаете не офиц., то теперь в банках считается как без работный. И даже если ранее заявляли в анкете, что получаете как не офиц.работ. 100тыс.грн., то у фина уже проходите по красному, как безработный
Это вчера клиенту в Абанке сказали. Им на совещании такое донесло руководство.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:47

  Игорь Алексеевич написав:
  mann написав:а можна пити в банк і оновити свою анкету? Змінити суму надходжень,наприклад?

Если в Анкете вы писали, что работаете не офиц., то теперь в банках считается как без работный. И даже если ранее заявляли в анкете, что получаете как не офиц.работ. 100тыс.грн., то у фина уже проходите по красному, как безработный
Это вчера клиенту в Абанке сказали. Им на совещании такое донесло руководство.

коли заповнював ті анкети,то ще працював в державному закладі. Зараз ФОП
mann
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:12

А банка. Продолжение
Вчера гасил кредитку в отделении минут 40.
Банк заблокировал счёт, хотя предварительно в чате заранее сообщили, что могу погасить только по р.счету.
Сотрудники отделения сами в шоке, как так. Во первых блок фина на кредитку, а во вторых клиент принес деньги её гасить, а счета заблокированы.
А теперь самое интересное, что они мне ответили.
Карта часткова обмежена... Это как частково, если она полностью заблокирована))
Вы превысили лимит зачисления на Вашу карту. Это как я мог превысить лимит на зачисление кредитки...?))
Подвердите Ваши доходы.))
Значит налили мне на кредитку 100тыс.грн. Доход их устраивал. Воспользовался оплачивая через терминал 40тыс на лечение и они
а) блокируют кредитку
б) говорят много потратил и много погашаешь))
А нахрена тогда наливали 100тыс.? Наливают без проверки, а когда тратишь и хочешь погасить кредитку, то начинают что думать про доходы)) БРЕД.
Одним словом вчера с трудом погасил кредитку.((
Они что головой долго в футбол играли?))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:44

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Игорь Алексеевич написав:Это как я мог превысить лимит на зачисление кредитки...?))

Коли закриваєте кред ліміт, ви не поповнюєте картку? Вот ці гроші вони і хочуть щоб ви підтвердили.
  Игорь Алексеевич написав:Наливают без проверки

Кредитний рейтинг у вас ок - але це інший параметр. По ньому вам дали ліміт
  Игорь Алексеевич написав:а когда тратишь

То їм пофік.
  Игорь Алексеевич написав:и хочешь погасить кредитку, то начинают что
думать про доходы

А ось тут ви правильно думаєте, на які гроші живете? Питання до того що у вас у анкеті вказано, що у вас по витратам за квартал, та й взагалі що за тип операцій, якщо ви в 1 точці витрачали гроші, потім кешом поповнювали і знову в ту точку і так по кругу то це одна ситуація, якщо просто "багато" витрачали, а в анкеті вказали що ви біднота, то інша. Але факт на лице, ви засвітились на їхніх радарах, і попали на перевірку, рутинна справа якщо мати документи про походження, якщо немати то так, це стрес, трагедія, ну і звісно дурість зі сторони банку (піймали людину без офіційних доходів яка миє гроші через банківську систему, не сплативши з них податки).
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:46

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Игорь Алексеевич написав:Сотрудники отделения сами в шоке

Вони в шоке, бо такі ситуації виходять дуже точкові, а не масові, де операціоністка забула "нулик" вписати до доходів в анкеті. Якби блокували всіх кого треба і не треба, вже би всі у відділеннях знали що робити.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:40

  Игорь Алексеевич написав:
  mann написав:а можна пити в банк і оновити свою анкету? Змінити суму надходжень,наприклад?

Если в Анкете вы писали, что работаете не офиц., то теперь в банках считается как без работный. И даже если ранее заявляли в анкете, что получаете как не офиц.работ. 100тыс.грн., то у фина уже проходите по красному, как безработный
Это вчера клиенту в Абанке сказали. Им на совещании такое донесло руководство.


Так завжди було.
Проте якщо питання до ризиків банку - йому вирішувати,як робити ризиковий бізнес.

Ви розумієте як до війни в Одесі молоді люди заробляли кошти? Якщо ні,то поясню - морське судноплавство. Без проблем приймали суми що надходили на морські картки,проте якщо вносити готівкою великі суми не дозволяли. Зараз всюди таке. Я бачу поки що єдиний чесний спосіб завести безготівкових коштів на картку це виключно купівля військових ОВДП, загальна сума може бути більше за формальні 400 тисяч гривень. Як далі банк вирішувати буде - не зрозуміло. Точно не вартує так робити в Там,Південний або абанк
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:57

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  adj написав:Вони в шоке, бо такі ситуації виходять дуже точкові, а не масові, де операціоністка забула "нулик" вписати до доходів в анкеті. Якби блокували всіх кого треба і не треба, вже би всі у відділеннях знали що робити.
Что то этот нолик в А банке массово превращается. Может Абанк выбрал позицию работать чисто по комуналкам с пенсионерами?. А то вчера пока сидел в отделении все мен. были упорно заняты с помощью оплат пенсионерам по комуналке через карты и терминал.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:51

  Игорь Алексеевич написав:
  adj написав:Вони в шоке, бо такі ситуації виходять дуже точкові, а не масові, де операціоністка забула "нулик" вписати до доходів в анкеті. Якби блокували всіх кого треба і не треба, вже би всі у відділеннях знали що робити.
Что то этот нолик в А банке массово превращается. Может Абанк выбрал позицию работать чисто по комуналкам с пенсионерами?. А то вчера пока сидел в отделении все мен. были упорно заняты с помощью оплат пенсионерам по комуналке через карты и терминал.

У вашому випадку явно не помилка, бо стільки негативу до банку не було би, якби була можливість підтвердити легальність грошей які поповнювали кредитку після ваших покупок.

Просто банківська система очищається, взагалі це все кіно проти р2р кріптоінвесторів, НБУ просто побачив який масштаб негрошових розрахунків, і обмеження не дуже то й працюють, бо потім цю кріпту якщо треба, через різні схеми легко виводять в фактичні кошти на руках, за допомогою банківської системи. Ясно що їм це не подобається і гайки підкрутили. Паралельно задіне "простий народ" але задіне як? Попадуть на перевірку, якщо не зможуть підтвердити легальність грошей то і їх виженуть, бо вони по суті теж займаються відмиванням, просто в супер малих об'ємах.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:04

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  adj написав:проти р2р кріптоінвесторів
А шо інвестування це якесь недобре, кримінальне дійство?! Може тоді недоцільно використовувати термін "інвестиція", а краще щось типу кріптозлодій? Але ж тоді злодійство треба довести, і це повинна робити.. ну хоча б кіберполіція, а краще БЕБ :evil:
А може це просто пов'язано з недолугим законодавством держави ака вже просто знущається над пересічним, бо простий корупціонер просту плює на ці шороХи з великої колокольні? :mrgreen:
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