Можна оновити неодноразово анкету
Неможливо змінити ваші дані в ок5/7
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:06
Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:12
Если в Анкете вы писали, что работаете не офиц., то теперь в банках считается как без работный. И даже если ранее заявляли в анкете, что получаете как не офиц.работ. 100тыс.грн., то у фина уже проходите по красному, как безработный
Это вчера клиенту в Абанке сказали. Им на совещании такое донесло руководство.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:47
коли заповнював ті анкети,то ще працював в державному закладі. Зараз ФОП
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:12
А банка. Продолжение
Вчера гасил кредитку в отделении минут 40.
Банк заблокировал счёт, хотя предварительно в чате заранее сообщили, что могу погасить только по р.счету.
Сотрудники отделения сами в шоке, как так. Во первых блок фина на кредитку, а во вторых клиент принес деньги её гасить, а счета заблокированы.
А теперь самое интересное, что они мне ответили.
Карта часткова обмежена... Это как частково, если она полностью заблокирована))
Вы превысили лимит зачисления на Вашу карту. Это как я мог превысить лимит на зачисление кредитки...?))
Подвердите Ваши доходы.))
Значит налили мне на кредитку 100тыс.грн. Доход их устраивал. Воспользовался оплачивая через терминал 40тыс на лечение и они
а) блокируют кредитку
б) говорят много потратил и много погашаешь))
А нахрена тогда наливали 100тыс.? Наливают без проверки, а когда тратишь и хочешь погасить кредитку, то начинают что думать про доходы)) БРЕД.
Одним словом вчера с трудом погасил кредитку.((
Они что головой долго в футбол играли?))
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:44
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Коли закриваєте кред ліміт, ви не поповнюєте картку? Вот ці гроші вони і хочуть щоб ви підтвердили.
Кредитний рейтинг у вас ок - але це інший параметр. По ньому вам дали ліміт
То їм пофік.
А ось тут ви правильно думаєте, на які гроші живете? Питання до того що у вас у анкеті вказано, що у вас по витратам за квартал, та й взагалі що за тип операцій, якщо ви в 1 точці витрачали гроші, потім кешом поповнювали і знову в ту точку і так по кругу то це одна ситуація, якщо просто "багато" витрачали, а в анкеті вказали що ви біднота, то інша. Але факт на лице, ви засвітились на їхніх радарах, і попали на перевірку, рутинна справа якщо мати документи про походження, якщо немати то так, це стрес, трагедія, ну і звісно дурість зі сторони банку (піймали людину без офіційних доходів яка миє гроші через банківську систему, не сплативши з них податки).
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:46
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:40
Так завжди було.
Проте якщо питання до ризиків банку - йому вирішувати,як робити ризиковий бізнес.
Ви розумієте як до війни в Одесі молоді люди заробляли кошти? Якщо ні,то поясню - морське судноплавство. Без проблем приймали суми що надходили на морські картки,проте якщо вносити готівкою великі суми не дозволяли. Зараз всюди таке. Я бачу поки що єдиний чесний спосіб завести безготівкових коштів на картку це виключно купівля військових ОВДП, загальна сума може бути більше за формальні 400 тисяч гривень. Як далі банк вирішувати буде - не зрозуміло. Точно не вартує так робити в Там,Південний або абанк
Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:57
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Что то этот нолик в А банке массово превращается. Может Абанк выбрал позицию работать чисто по комуналкам с пенсионерами?. А то вчера пока сидел в отделении все мен. были упорно заняты с помощью оплат пенсионерам по комуналке через карты и терминал.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:51
У вашому випадку явно не помилка, бо стільки негативу до банку не було би, якби була можливість підтвердити легальність грошей які поповнювали кредитку після ваших покупок.
Просто банківська система очищається, взагалі це все кіно проти р2р кріптоінвесторів, НБУ просто побачив який масштаб негрошових розрахунків, і обмеження не дуже то й працюють, бо потім цю кріпту якщо треба, через різні схеми легко виводять в фактичні кошти на руках, за допомогою банківської системи. Ясно що їм це не подобається і гайки підкрутили. Паралельно задіне "простий народ" але задіне як? Попадуть на перевірку, якщо не зможуть підтвердити легальність грошей то і їх виженуть, бо вони по суті теж займаються відмиванням, просто в супер малих об'ємах.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:04
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
А шо інвестування це якесь недобре, кримінальне дійство?! Може тоді недоцільно використовувати термін "інвестиція", а краще щось типу кріптозлодій? Але ж тоді злодійство треба довести, і це повинна робити.. ну хоча б кіберполіція, а краще БЕБ
А може це просто пов'язано з недолугим законодавством держави ака вже просто знущається над пересічним, бо простий корупціонер просту плює на ці шороХи з великої колокольні?
Зараз переглядають цей форум: valya і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|