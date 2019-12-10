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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:14
Интересно, тот кто занимается криптой и офиц.не работает, то завтра побежит работать на Запоржсталь.?))
Полно др.банков которые этих людей будут обсл. Когда футболисты узнают свой доход, то думаю весь фин. банка начнет искать др.работу.
Не захотять банки обслуж.криптеров, то найдутся др.схемы. Эти люди знают не один способ для вывода своих средств.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:18
Amethyst написав: adj написав:
проти р2р кріптоінвесторів
А шо інвестування це якесь недобре, кримінальне дійство?! Може тоді недоцільно використовувати термін "інвестиція", а краще щось типу кріптозлодій? Але ж тоді злодійство треба довести, і це повинна робити.. ну хоча б кіберполіція, а краще БЕБ
А може це просто пов'язано з недолугим законодавством держави ака вже просто знущається над пересічним, бо простий корупціонер просту плює на ці шороХи з великої колокольні?
Я не взяв в кавички "інвесторів" сорі, думав зрозумієте. Так до офіційних кріптоінвесторів питань не буде, бо у них буде декларація доходи, раз в рік прозвітують з своїх Х10, або всі лаунчпули теж прозвітують (вірите в таке?) ну і я вірю.
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adj
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:20
Игорь Алексеевич написав:
Интересно, тот кто занимается криптой и офиц.не работает, то завтра побежит работать на Запоржсталь.?))
Полно др.банков которые этих людей будут обсл. Когда футболисты узнают свой доход, то думаю весь фин. банка начнет искать др.работу.
Не захотять банки обслуж.криптеров, то найдутся др.схемы. Эти люди знают не один способ для вывода своих средств.
Ви так говорите ніби МВФ який зараз слідкує за фіскальною спроможністю країни (бо колись вона має почати жити на свої, на свої це я маю на увазі не на гроші ЄС і США, а хоча б на кредити МВФ як це було до війни). А з такою фіскальною дисципліною, і спроможностями як тільки гроші перестануть давати країна розвалиться.
Тому будуть покращення прямо до пересічного, де взяв, звідки, чому нема в декларації, доплачуй.
Олігархи в країні закінчились, пора платити за існування країни з свого карману (ну або переїзжати і платити за яку небуть другу, кращу для вас).
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adj
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:32
adj написав: Игорь Алексеевич написав:
Интересно, тот кто занимается криптой и офиц.не работает, то завтра побежит работать на Запоржсталь.?))
Полно др.банков которые этих людей будут обсл. Когда футболисты узнают свой доход, то думаю весь фин. банка начнет искать др.работу.
Не захотять банки обслуж.криптеров, то найдутся др.схемы. Эти люди знают не один способ для вывода своих средств.
Ви так говорите ніби МВФ який зараз слідкує за фіскальною спроможністю країни (бо колись вона має почати жити на свої, на свої це я маю на увазі не на гроші ЄС і США, а хоча б на кредити МВФ як це було до війни). А з такою фіскальною дисципліною, і спроможностями як тільки гроші перестануть давати країна розвалиться.
Тому будуть покращення прямо до пересічного, де взяв, звідки, чому нема в декларації, доплачуй.
Олігархи в країні закінчились, пора платити за існування країни з свого карману (ну або переїзжати і платити за яку небуть другу, кращу для вас).
В конце забыли добавить мир- труд- май.))
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:44
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