Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Интересно, тот кто занимается криптой и офиц.не работает, то завтра побежит работать на Запоржсталь.?)) Полно др.банков которые этих людей будут обсл. Когда футболисты узнают свой доход, то думаю весь фин. банка начнет искать др.работу. Не захотять банки обслуж.криптеров, то найдутся др.схемы. Эти люди знают не один способ для вывода своих средств.
А шо інвестування це якесь недобре, кримінальне дійство?! Може тоді недоцільно використовувати термін "інвестиція", а краще щось типу кріптозлодій? Але ж тоді злодійство треба довести, і це повинна робити.. ну хоча б кіберполіція, а краще БЕБ А може це просто пов'язано з недолугим законодавством держави ака вже просто знущається над пересічним, бо простий корупціонер просту плює на ці шороХи з великої колокольні?
Я не взяв в кавички "інвесторів" сорі, думав зрозумієте. Так до офіційних кріптоінвесторів питань не буде, бо у них буде декларація доходи, раз в рік прозвітують з своїх Х10, або всі лаунчпули теж прозвітують (вірите в таке?) ну і я вірю.
Игорь Алексеевич написав:Интересно, тот кто занимается криптой и офиц.не работает, то завтра побежит работать на Запоржсталь.?)) Полно др.банков которые этих людей будут обсл. Когда футболисты узнают свой доход, то думаю весь фин. банка начнет искать др.работу. Не захотять банки обслуж.криптеров, то найдутся др.схемы. Эти люди знают не один способ для вывода своих средств.
Ви так говорите ніби МВФ який зараз слідкує за фіскальною спроможністю країни (бо колись вона має почати жити на свої, на свої це я маю на увазі не на гроші ЄС і США, а хоча б на кредити МВФ як це було до війни). А з такою фіскальною дисципліною, і спроможностями як тільки гроші перестануть давати країна розвалиться.
Тому будуть покращення прямо до пересічного, де взяв, звідки, чому нема в декларації, доплачуй.
Олігархи в країні закінчились, пора платити за існування країни з свого карману (ну або переїзжати і платити за яку небуть другу, кращу для вас).
Игорь Алексеевич написав:Интересно, тот кто занимается криптой и офиц.не работает, то завтра побежит работать на Запоржсталь.?)) Полно др.банков которые этих людей будут обсл. Когда футболисты узнают свой доход, то думаю весь фин. банка начнет искать др.работу. Не захотять банки обслуж.криптеров, то найдутся др.схемы. Эти люди знают не один способ для вывода своих средств.
Ви так говорите ніби МВФ який зараз слідкує за фіскальною спроможністю країни (бо колись вона має почати жити на свої, на свої це я маю на увазі не на гроші ЄС і США, а хоча б на кредити МВФ як це було до війни). А з такою фіскальною дисципліною, і спроможностями як тільки гроші перестануть давати країна розвалиться.
Тому будуть покращення прямо до пересічного, де взяв, звідки, чому нема в декларації, доплачуй.
Олігархи в країні закінчились, пора платити за існування країни з свого карману (ну або переїзжати і платити за яку небуть другу, кращу для вас).
adj написав:пора платити за існування країни з свого карману
Я так розумію, шо ще трішки і ви до нової (економічної) революції договоритися Я згоден платити. Мене влаштовує вільне економічне підприємництво з одним єдиним податком -10%... і може ще -5% на ВСУ і можна мені пенсію не платити
adj написав:пора платити за існування країни з свого карману
Я так розумію, шо ще трішки і ви до нової (економічної) революції договоритися Я згоден платити. Мене влаштовує вільне економічне підприємництво з одним єдиним податком -10%... і може ще -5% на ВСУ і можна мені пенсію не платити
Amethyst написав:Я згоден платити. Мене влаштовує вільне економічне підприємництво з одним єдиним податком -10%... і може ще -5% на ВСУ і можна мені пенсію не платити
Як в США? Сплатив 40% !!! і спиш спокійно!
Странный ответ на согласие платить 10-15%. А откуда пугалка про 40%? Интернетный забор говорит, что в США налоги сильно зависят от штата, но в качестве примера который, наверное, показывает более-менее типичные ставки, для ИП приводятся 10-37% в зависимости от суммы. Украинская средняя (даже не медианная) зарплата в два раза меньше порога для 10%. А если говорить о наёмных работниках, а не о предпринимателях, то в Украине на них уже налог около 30% даже на минимальной ЗП.
moveton написав:А если говорить о наёмных работниках, а не о предпринимателях, то в Украине на них уже налог около 30% даже на минимальной ЗП.
Ну це вже оффтоп...але я полюбе не хочу влазити в дебрі обрахування податків на (офіційну) з/п починаючи з фонда з/п самого роботодавця, ПДФО і закінчуючи ПДВ... там до 45..50% дійте з доходу будь-якого підприємства (не банків ).
adj написав:пора платити за існування країни з свого карману
Я так розумію, шо ще трішки і ви до нової (економічної) революції договоритися Я згоден платити. Мене влаштовує вільне економічне підприємництво з одним єдиним податком -10%... і може ще -5% на ВСУ і можна мені пенсію не платити
Amethyst написав:не хочу влазити в дебрі обрахування податків на (офіційну) з/п починаючи з фонда з/п самого роботодавця, ПДФО і закінчуючи ПДВ... там до 45..50% дійте з доходу будь-якого підприємства (не банків ).
А які там дебрі? Зі 100 грн мінус ПДВ 20%, мінус ЄСВ 22%, мінус ПДФО 18% та мінус ВЗ (5%?..)
100 / 1,2 / 1,22 * 0,77 = 52,60 на руки. Точно за вашим прогнозом Мінус адміністрування...