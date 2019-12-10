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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 188189190191
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:11

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Готуйтесь до переїзду друзі, грошики будуть закінчуватись в казні, то й підходи будуть мінятись до "простих" заробітків пересічного. Шукайте вже юрисдикції з нормальним податковим навантаженням, починайте вчити мову. Що тут ще можна додати.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:35

  adj написав:Готуйтесь до переїзду друзі, грошики будуть закінчуватись в казні, то й підходи будуть мінятись до "простих" заробітків пересічного. Шукайте вже юрисдикції з нормальним податковим навантаженням, починайте вчити мову. Що тут ще можна додати.

Физический переезд в Грузию - наше всё? :wink: Не знаю, как там с финмоном, правда. Ну и географический сосед всё тот же.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:09

Абанка прислала мне ответ...
Блок поставили из за того что я 8 мес.назад не предоставил доки в фин Райфа и перевел 100дол.в Абанк.

Так я и не хотел в Райф давать тогда доки, т.к.не собирался с банком раши дальше работать.
Предоставил сейчас в Абанк все доки. Так они их и не рассматривали..а втирали лапшу, что надо ждать 7 дней для рассмотрения.((
Пипец работа фина в банке...Сами не смотрят доки, а смотрят на ответы с др.банка.
Интересно когда этот отдел разгонит футболист и начнет звонить клиентам, что бы вернулись в банк.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:27

  Игорь Алексеевич написав:Интересно когда этот отдел разгонит футболист и начнет звонить клиентам, что бы вернулись в банк.
Предложение на рассрочку зненацька на 100к считается?

Исходные условия такие: с 24 февраля 2022 года у меня самый большой лимит составляет 15к. А-банк даёт 5к, приват вообще использование кредитных заблокировал, но 5к формально там висит. До вторжения России всё было во много раз больше везде. Просто регистрация на оккупированной территории, никаких документов по фактическому проживанию ни в один банк не предоставлял.
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