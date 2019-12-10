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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:09
Абанка прислала мне ответ...
Блок поставили из за того что я 8 мес.назад не предоставил доки в фин Райфа и перевел 100дол.в Абанк.
Так я и не хотел в Райф давать тогда доки, т.к.не собирался с банком раши дальше работать.
Предоставил сейчас в Абанк все доки. Так они их и не рассматривали..а втирали лапшу, что надо ждать 7 дней для рассмотрения.((
Пипец работа фина в банке...Сами не смотрят доки, а смотрят на ответы с др.банка.
Интересно когда этот отдел разгонит футболист и начнет звонить клиентам, что бы вернулись в банк.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:27
Игорь Алексеевич написав:
Интересно когда этот отдел разгонит футболист и начнет звонить клиентам, что бы вернулись в банк.
Предложение на рассрочку зненацька на 100к считается?
Исходные условия такие: с 24 февраля 2022 года у меня самый большой лимит составляет 15к. А-банк даёт 5к, приват вообще использование кредитных заблокировал, но 5к формально там висит. До вторжения России всё было во много раз больше везде. Просто регистрация на оккупированной территории, никаких документов по фактическому проживанию ни в один банк не предоставлял.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:13
mann написав:
а можна пити в банк і оновити свою анкету? Змінити суму надходжень,наприклад?
Не «можна», а «треба». При наявності вільного часу, і в кожній банці, з якою працюєте.
Краще запобігти, ніж потім щось доводити.
Я зараз трохи за ПУМБ переймаюсь. Я якось рік тому , здається, забирав свої валютні пайки і спитав, може давайте я надам документи про доходи, щоб у вас були і ви не нервували б якщо що..
Мені відповіли що якщо ми не просимо, то не треба.
Але в поточному році я вже перевів на ПУМБ (і далі ще кудись, за винятком однієї пайки 200к) ) десь 0.7 млн грн. В основному заходили СЕПом, зразу по 200 к, але були і р2р. Поки мовчать. Проте стрьомнувато)
Як військовому (ще задовго до широкомасштабного) мені порубали всі кредитні ліміти всі. Дехто вже після вторгнення. Лише Пумб тримає 25 к на Все можу. Ні Моня, ні Приват, ні Сеня. Всюди нуль))
Після цього був не військовий, нічого не налили. Зараз знову в/с, ясно що ліміти все ще нулі. Зате готові давати преміальні карти))
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:24
Игорь Алексеевич написав:
Абанка прислала мне ответ...
Блок поставили из за того что я 8 мес.назад не предоставил доки в фин Райфа и перевел 100дол.в Абанк.
Так я и не хотел в Райф давать тогда доки, т.к.не собирался с банком раши дальше работать.
Предоставил сейчас в Абанк все доки. Так они их и не рассматривали..а втирали лапшу, что надо ждать 7 дней для рассмотрения.((
Пипец работа фина в банке...Сами не смотрят доки, а смотрят на ответы с др.банка.
Интересно когда этот отдел разгонит футболист и начнет звонить клиентам, что бы вернулись в банк.
так строки на розгляд документів (хоч у підрозділі фінмону хоч де інше) і тому і встановлюють в т.ч. (це ще незважаючи на інші фактори, ви ж не знаєте що саме вони перевіряють і як і скільки на це потрібно часу), шо кількість співробітників підрозділу суттєво менша за кількість туди звертаючихся. не без перекосів, як то кажуть, але тим не менш.
чи ви, напевно, думаєте, що ви єдиний клієнт банку чи самий топовий, що вони мають все покинути і через 10 хв почати розглядати саме ваші документи?
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:45
wild.tomcat написав:
через 10 хв почати розглядати саме ваші документи?
Зачем 10 мин. Они ответили 7 дней на проверку. Прошло 10 дней, ждали пока я погашу кредитку, боялись за свои бабки и сег. пришёл ответ, что разрывают отношения, т.к. ссылаются на проведения фин. в другом банке. Поэтому им по барабану 10 мин, 7 дней и т.д. Они почитали решения фина в др. банке и тупо решили закрыть все счета, даже не смотря доки, которые я им перекинул. Поэтому такой фин в банке может положить футболиста под ВА., если без проверки доков тупо всем закрывать счета, кто ранее в др. банках не прошёл контроль.((
Кстати в райфе я послал фин 8мес. назад, а может у клиента за 8мес появился офиц. доход, а они смотрят старые письма от своих конкурентов((
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Игорь Алексеевич
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