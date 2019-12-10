Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:13

mann написав: а можна пити в банк і оновити свою анкету? Змінити суму надходжень,наприклад? а можна пити в банк і оновити свою анкету? Змінити суму надходжень,наприклад?

Не «можна», а «треба». При наявності вільного часу, і в кожній банці, з якою працюєте.Краще запобігти, ніж потім щось доводити.Я зараз трохи за ПУМБ переймаюсь. Я якось рік тому , здається, забирав свої валютні пайки і спитав, може давайте я надам документи про доходи, щоб у вас були і ви не нервували б якщо що..Мені відповіли що якщо ми не просимо, то не треба.Але в поточному році я вже перевів на ПУМБ (і далі ще кудись, за винятком однієї пайки 200к) ) десь 0.7 млн грн. В основному заходили СЕПом, зразу по 200 к, але були і р2р. Поки мовчать. Проте стрьомнувато)Як військовому (ще задовго до широкомасштабного) мені порубали всі кредитні ліміти всі. Дехто вже після вторгнення. Лише Пумб тримає 25 к на Все можу. Ні Моня, ні Приват, ні Сеня. Всюди нуль))Після цього був не військовий, нічого не налили. Зараз знову в/с, ясно що ліміти все ще нулі. Зате готові давати преміальні карти))