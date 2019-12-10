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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:13
moveton написав: Игорь Алексеевич написав:
Но самое возмутительное, что банк через 8мес.читает письма от райфа и не проверяет новые доки от клиента которые он прислал.
А что не так? Всё в хронологическом порядке. Через ещё 8 месяцев может дойдёт очередь и до новых доков
Или не дойдёт потому, что за волынку с чтением доков клиента НБУ штрафовать даже не собирается.
Как они пишут всем клиентам - у нас возникли из за наших блоков большие очереди и мы постараемся ознакомиться с вашими доками в течении 7-180 лней))
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Игорь Алексеевич
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