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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:13

  moveton написав:
  Игорь Алексеевич написав:Но самое возмутительное, что банк через 8мес.читает письма от райфа и не проверяет новые доки от клиента которые он прислал.

А что не так? Всё в хронологическом порядке. Через ещё 8 месяцев может дойдёт очередь и до новых доков :mrgreen: Или не дойдёт потому, что за волынку с чтением доков клиента НБУ штрафовать даже не собирается.
Как они пишут всем клиентам - у нас возникли из за наших блоков большие очереди и мы постараемся ознакомиться с вашими доками в течении 7-180 лней))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:30

  Игорь Алексеевич написав:
  Amethyst написав:
  Игорь Алексеевич написав:Абанка прислала мне ответ...
Блок поставили из за того что я 8 мес.назад не предоставил доки в фин Райфа и перевел 100дол.в Абанк.
так а шо було в призначені переказу з Райфу, таки за ст.15 вказали?
Я уже не помню, что там у райфа было. Мне как то было на тот момент по барабану. Я думал, если А банка принимает деньги без особых проблем, то им тоже по барабану. Из логики или принимаете и проверяете или тогда приняли, давайте далее работать. И особенно сумма 100 баксов ст.15? Но самое возмутительное, что банк через 8мес.читает письма от райфа и не проверяет новые доки от клиента которые он прислал.

Просто ви для банків стали мутним.
Не знаю наскільки це справедливо, але це факт
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:44

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Цікаво на скільки по часу буде чорна мітка від банку.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 07:40

  Amethyst написав:
  adj написав:проти р2р кріптоінвесторів
А шо інвестування це якесь недобре, кримінальне дійство?! Може тоді недоцільно використовувати термін "інвестиція", а краще щось типу кріптозлодій? Але ж тоді злодійство треба довести, і це повинна робити.. ну хоча б кіберполіція, а краще БЕБ :evil:
А може це просто пов'язано з недолугим законодавством держави ака вже просто знущається над пересічним, бо простий корупціонер просту плює на ці шороХи з великої колокольні? :mrgreen:


Ви цілком праві.

На меті боротьба з тим кого можна мобілізувати,або хто бідний той воює.

Для багатих крипта це ресурс для використання як звичайний гаманець.

Бідним крипта не потрібна.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 07:43

  Игорь Алексеевич написав:Абанка прислала мне ответ...
Блок поставили из за того что я 8 мес.назад не предоставил доки в фин Райфа и перевел 100дол.в Абанк.

Так я и не хотел в Райф давать тогда доки, т.к.не собирался с банком раши дальше работать.
Предоставил сейчас в Абанк все доки. Так они их и не рассматривали..а втирали лапшу, что надо ждать 7 дней для рассмотрения.((
Пипец работа фина в банке...Сами не смотрят доки, а смотрят на ответы с др.банка.
Интересно когда этот отдел разгонит футболист и начнет звонить клиентам, что бы вернулись в банк.


Банків багато,ви один.

Тепер вивід з під фінмону лише в одноразовий банк - зняв кошти і закрив справу.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 07:45

  Игорь Алексеевич написав:
  wild.tomcat написав:через 10 хв почати розглядати саме ваші документи?
Зачем 10 мин. Они ответили 7 дней на проверку. Прошло 10 дней, ждали пока я погашу кредитку, боялись за свои бабки и сег. пришёл ответ, что разрывают отношения, т.к. ссылаются на проведения фин. в другом банке. Поэтому им по барабану 10 мин, 7 дней и т.д. Они почитали решения фина в др. банке и тупо решили закрыть все счета, даже не смотря доки, которые я им перекинул. Поэтому такой фин в банке может положить футболиста под ВА., если без проверки доков тупо всем закрывать счета, кто ранее в др. банках не прошёл контроль.((
Кстати в райфе я послал фин 8мес. назад, а может у клиента за 8мес появился офиц. доход, а они смотрят старые письма от своих конкурентов((

У вас немає офіційно доходів за 2 роки і 8 місяців - ось результат вашої балаканини
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