Игорь Алексеевич написав:

wild.tomcat написав: через 10 хв почати розглядати саме ваші документи? через 10 хв почати розглядати саме ваші документи?

Зачем 10 мин. Они ответили 7 дней на проверку. Прошло 10 дней, ждали пока я погашу кредитку, боялись за свои бабки и сег. пришёл ответ, что разрывают отношения, т.к. ссылаются на проведения фин. в другом банке. Поэтому им по барабану 10 мин, 7 дней и т.д. Они почитали решения фина в др. банке и тупо решили закрыть все счета, даже не смотря доки, которые я им перекинул. Поэтому такой фин в банке может положить футболиста под ВА., если без проверки доков тупо всем закрывать счета, кто ранее в др. банках не прошёл контроль.((Кстати в райфе я послал фин 8мес. назад, а может у клиента за 8мес появился офиц. доход, а они смотрят старые письма от своих конкурентов((