|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:13
moveton написав: Игорь Алексеевич написав:
Но самое возмутительное, что банк через 8мес.читает письма от райфа и не проверяет новые доки от клиента которые он прислал.
А что не так? Всё в хронологическом порядке. Через ещё 8 месяцев может дойдёт очередь и до новых доков
Или не дойдёт потому, что за волынку с чтением доков клиента НБУ штрафовать даже не собирается.
Как они пишут всем клиентам - у нас возникли из за наших блоков большие очереди и мы постараемся ознакомиться с вашими доками в течении 7-180 лней))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8328
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:30
Игорь Алексеевич написав: Amethyst написав: Игорь Алексеевич написав:
Абанка прислала мне ответ...
Блок поставили из за того что я 8 мес.назад не предоставил доки в фин Райфа и перевел 100дол.в Абанк.
так а шо було в призначені переказу з Райфу, таки за ст.15 вказали?
Я уже не помню, что там у райфа было. Мне как то было на тот момент по барабану. Я думал, если А банка принимает деньги без особых проблем, то им тоже по барабану. Из логики или принимаете и проверяете или тогда приняли, давайте далее работать. И особенно сумма 100 баксов ст.15? Но самое возмутительное, что банк через 8мес.читает письма от райфа и не проверяет новые доки от клиента которые он прислал.
Просто ви для банків стали мутним.
Не знаю наскільки це справедливо, але це факт
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13278
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 2269 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:44
Цікаво на скільки по часу буде чорна мітка від банку.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 767
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2024 07:40
Amethyst написав: adj написав:
проти р2р кріптоінвесторів
А шо інвестування це якесь недобре, кримінальне дійство?! Може тоді недоцільно використовувати термін "інвестиція", а краще щось типу кріптозлодій? Але ж тоді злодійство треба довести, і це повинна робити.. ну хоча б кіберполіція, а краще БЕБ
А може це просто пов'язано з недолугим законодавством держави ака вже просто знущається над пересічним, бо простий корупціонер просту плює на ці шороХи з великої колокольні?
Ви цілком праві.
На меті боротьба з тим кого можна мобілізувати,або хто бідний той воює.
Для багатих крипта це ресурс для використання як звичайний гаманець.
Бідним крипта не потрібна.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17886
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 28 вер, 2024 07:43
Игорь Алексеевич написав:
Абанка прислала мне ответ...
Блок поставили из за того что я 8 мес.назад не предоставил доки в фин Райфа и перевел 100дол.в Абанк.
Так я и не хотел в Райф давать тогда доки, т.к.не собирался с банком раши дальше работать.
Предоставил сейчас в Абанк все доки. Так они их и не рассматривали..а втирали лапшу, что надо ждать 7 дней для рассмотрения.((
Пипец работа фина в банке...Сами не смотрят доки, а смотрят на ответы с др.банка.
Интересно когда этот отдел разгонит футболист и начнет звонить клиентам, что бы вернулись в банк.
Банків багато,ви один.
Тепер вивід з під фінмону лише в одноразовий банк - зняв кошти і закрив справу.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17886
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 28 вер, 2024 07:45
Игорь Алексеевич написав: wild.tomcat написав:
через 10 хв почати розглядати саме ваші документи?
Зачем 10 мин. Они ответили 7 дней на проверку. Прошло 10 дней, ждали пока я погашу кредитку, боялись за свои бабки и сег. пришёл ответ, что разрывают отношения, т.к. ссылаются на проведения фин. в другом банке. Поэтому им по барабану 10 мин, 7 дней и т.д. Они почитали решения фина в др. банке и тупо решили закрыть все счета, даже не смотря доки, которые я им перекинул. Поэтому такой фин в банке может положить футболиста под ВА., если без проверки доков тупо всем закрывать счета, кто ранее в др. банках не прошёл контроль.((
Кстати в райфе я послал фин 8мес. назад, а может у клиента за 8мес появился офиц. доход, а они смотрят старые письма от своих конкурентов((
У вас немає офіційно доходів за 2 роки і 8 місяців - ось результат вашої балаканини
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17886
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 28 вер, 2024 08:08
sens написав: Игорь Алексеевич написав: wild.tomcat написав:
через 10 хв почати розглядати саме ваші документи?
Зачем 10 мин. Они ответили 7 дней на проверку. Прошло 10 дней, ждали пока я погашу кредитку, боялись за свои бабки и сег. пришёл ответ, что разрывают отношения, т.к. ссылаются на проведения фин. в другом банке. Поэтому им по барабану 10 мин, 7 дней и т.д. Они почитали решения фина в др. банке и тупо решили закрыть все счета, даже не смотря доки, которые я им перекинул. Поэтому такой фин в банке может положить футболиста под ВА., если без проверки доков тупо всем закрывать счета, кто ранее в др. банках не прошёл контроль.((
Кстати в райфе я послал фин 8мес. назад, а может у клиента за 8мес появился офиц. доход, а они смотрят старые письма от своих конкурентов((
У вас немає офіційно доходів за 2 роки і 8 місяців - ось результат вашої балаканини
Интересно, что вы пьете когда пишите. Чукчия с вами с удовольствием бы пообщался))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8328
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 вер, 2024 08:23
Игорь Алексеевич написав: wild.tomcat написав:
через 10 хв почати розглядати саме ваші документи?
Зачем 10 мин. Они ответили 7 дней на проверку. Прошло 10 дней, ждали пока я погашу кредитку, боялись за свои бабки и сег. пришёл ответ, что разрывают отношения, т.к. ссылаются на проведения фин. в другом банке. Поэтому им по барабану 10 мин, 7 дней и т.д. Они почитали решения фина в др. банке и тупо решили закрыть все счета, даже не смотря доки, которые я им перекинул. Поэтому такой фин в банке может положить футболиста под ВА., если без проверки доков тупо всем закрывать счета, кто ранее в др. банках не прошёл контроль.((
Кстати в райфе я послал фин 8мес. назад, а может у клиента за 8мес появился офиц. доход, а они смотрят старые письма от своих конкурентов((
У вас немає офіційно доходів за 2 роки і 8 місяців - ось результат вашої балаканини[/quote]
Интересно, что вы пьете когда пишите. Чукчия с вами с удовольствием бы пообщался))[/quote]
Я можу свою думку аргументувати,а ви ні.
Щодо ранку чи увечері,звичайну воду п'ю,бо 50 відсотків часу у мене життя в автомобілі або в русі.
Щодо мене по ст.130 постанов немає.
Ваше твердження щодо п'ю чи з ким балакати це виключно ваша думка,так що можете впевнено ставити лапки .
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17886
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 28 вер, 2024 10:39
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Поясніть хто,за яких умов,чому саме зараз?
Обьяснить почему вас перехал Витя?))
Готові вислухати правду? Якщо ні, просто вам треба прийняти що ніякий ви не бізнесмен,ФОП власного не маєте,доходів офіційно підтвердити не можете і тому для банку ви ризиковий кліент.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17886
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 28 вер, 2024 10:56
sens написав: Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Поясніть хто,за яких умов,чому саме зараз?
Обьяснить почему вас перехал Витя?))
Готові вислухати правду? Якщо ні, просто вам треба прийняти що ніякий ви не бізнесмен,ФОП власного не маєте,доходів офіційно підтвердити не можете і тому для банку ви ризиковий кліент.
Спасибо за совет)) Вите привет передайте))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8328
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4409
|897328
|
П'ят 27 вер, 2024 16:00
mustbe
|
|33
|53947
|
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
|
|0
|5780
|
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
|