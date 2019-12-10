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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 190191192193
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:42

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Ну разгонят банки пипл своим финмониторингом, что дальше? Кто по итогу вообще там останется и сколько людей ? Пенсы с комуной ?
За счет чего/кого будут генерировать себе прибыль ?
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:48

a77 Фінмон розганяє в першу чергу "економічно грамотних" клієнтів, які приносять мало прибутку. Основний прибуток банкам зараз іде із "неграмотних" клієнтів, які просто тримають зарплату на карточці і не знімають. До війни основній прибуток був із тих, в кого кредитка в мінусі
Дюрі-бачі
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