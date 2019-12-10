Ну разгонят банки пипл своим финмониторингом, что дальше? Кто по итогу вообще там останется и сколько людей ? Пенсы с комуной ?
За счет чего/кого будут генерировать себе прибыль ?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 28 вер, 2024 13:42
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Ну разгонят банки пипл своим финмониторингом, что дальше? Кто по итогу вообще там останется и сколько людей ? Пенсы с комуной ?
За счет чего/кого будут генерировать себе прибыль ?
Додано: Суб 28 вер, 2024 13:48
a77 Фінмон розганяє в першу чергу "економічно грамотних" клієнтів, які приносять мало прибутку. Основний прибуток банкам зараз іде із "неграмотних" клієнтів, які просто тримають зарплату на карточці і не знімають. До війни основній прибуток був із тих, в кого кредитка в мінусі
Додано: Суб 28 вер, 2024 14:17
Так если половина экономики в тени, то выгоняя в лес даже тех, у кого минималку начисляют в банку, а остальное в конверте, можно так доиграться с чисткой. А те кто более экономично грамотные, сами выйдут (выходят) из такой банк.системы от греха подальше. Некому будет даже кредитки выдавать
Додано: Суб 28 вер, 2024 14:20
a77 Ви переоцінюєте кількість грамотних. 2/3 навіть втримати кредитку в грейсі не можуть.
А от я зараз максимально вивожу капітали з банківської системи, але навряд чи банкам від цього буде набагато гірше...
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