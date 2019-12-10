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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 191192193194>
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:42

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Ну разгонят банки пипл своим финмониторингом, что дальше? Кто по итогу вообще там останется и сколько людей ? Пенсы с комуной ?
За счет чего/кого будут генерировать себе прибыль ?
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:48

a77 Фінмон розганяє в першу чергу "економічно грамотних" клієнтів, які приносять мало прибутку. Основний прибуток банкам зараз іде із "неграмотних" клієнтів, які просто тримають зарплату на карточці і не знімають. До війни основній прибуток був із тих, в кого кредитка в мінусі
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:17

  Дюрі-бачі написав:a77 Фінмон розганяє в першу чергу "економічно грамотних" клієнтів, які приносять мало прибутку. Основний прибуток банкам зараз іде із "неграмотних" клієнтів, які просто тримають зарплату на карточці і не знімають. До війни основній прибуток був із тих, в кого кредитка в мінусі


Так если половина экономики в тени, то выгоняя в лес даже тех, у кого минималку начисляют в банку, а остальное в конверте, можно так доиграться с чисткой. :mrgreen: А те кто более экономично грамотные, сами выйдут (выходят) из такой банк.системы от греха подальше. Некому будет даже кредитки выдавать :mrgreen:
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:20

a77 Ви переоцінюєте кількість грамотних. 2/3 навіть втримати кредитку в грейсі не можуть.
А от я зараз максимально вивожу капітали з банківської системи, але навряд чи банкам від цього буде набагато гірше...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:25

Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:56

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

підкажіть по моно ? від якої суми вони заводяться якщо 95 тис зайде разово нормально ? вони мене пустили в кредит на 40 тис
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:56

  yama написав:підкажіть по моно ? від якої суми вони заводяться якщо 95 тис зайде разово нормально ? вони мене пустили в кредит на 40 тис

У Моні є розділ Особисті Дані. Там вказан особистий ліміт операцій (ОЛО) на міс. Тобто якщо у вас не буде ніяких особистостей (шаХраї-контрагенти і т.п.) в операціях, то от при 80..90% використання того ОЛО вони і заведуться...
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:18

  Amethyst написав:
  yama написав:підкажіть по моно ? від якої суми вони заводяться якщо 95 тис зайде разово нормально ? вони мене пустили в кредит на 40 тис

У Моні є розділ Особисті Дані. Там вказан особистий ліміт операцій (ОЛО) на міс. Тобто якщо у вас не буде ніяких особистостей (шаХраї-контрагенти і т.п.) в операціях, то от при 80..90% використання того ОЛО вони і заведуться...

підкажіть чи можу я в нього зайти і подивитися ці данні ? чи треба у підтримки запитувати ?
Востаннє редагувалось yama в П'ят 04 жов, 2024 11:27, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:20

  yama написав:
  Amethyst написав:
  yama написав:підкажіть по моно ? від якої суми вони заводяться якщо 95 тис зайде разово нормально ? вони мене пустили в кредит на 40 тис

У Моні є розділ Особисті Дані. Там вказан особистий ліміт операцій (ОЛО) на міс. Тобто якщо у вас не буде ніяких особистостей (шаХраї-контрагенти і т.п.) в операціях, то от при 80..90% використання того ОЛО вони і заведуться...

підкажіть чи можу я в нього зайти і подивитися ці данні ?

Боже, ну треба тапнути в застусунку себе по фейсу!!
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:30

  Amethyst написав:Боже, ну треба тапнути в застусунку себе по фейсу!!

я не знав :) вперше туди зайшов :)
30 тис дохід на місяць пісял податків
Максимальна сума операцій 68 тис .

Оновив данні
вказав дохід 125 тис
макс сума операцій 250 тис

сподіваюсь допоможе дякую.
Хоча в минулому місяці я цей ліміт 68 перевищив і нічого
yama
 
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