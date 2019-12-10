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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:39
Кстати о птицах, то есть про ОЛО.
Его можно спокойно в моно менять/повышать (вместе с доходом) если сумма фактических поступлений на карту +- на этом указанном уровне ?
Или лучше не трогать и не тормошить котов, не возбуждая тем самым их внимание ? Пусть типа спят
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a77
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:44
a77 написав:
Кстати о птицах, то есть про ОЛО.
Его можно спокойно в моно менять/повышать (вместе с доходом) если сумма фактических поступлений на карту +- на этом указанном уровне ?
Или лучше не трогать и не тормошить котов, не возбуждая тем самым их внимание ? Пусть типа спят
Вони не сплять, вони моніторять і достатньо об'єктивно на відміну від того ж Шапіта чи Райфа.
Я вважаю, що той розрахунок можна міняти раз на півроку
В принципі, дозволяється РАЗОВО перевищувати ОЛО в 2 рази.. але за цим вже слідкують дуже прискіпливо (
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Додано: Суб 19 жов, 2024 20:31
Тут вкотре почали питати про а-банк, і в мене раптом виникло дивне питання.
А хто взагалі придумав, що правила і схеми роботи фінансового моніторингу повинні бути засекречені? І, головне, навіщо? Які для банка ризики, якщо клієнт, наперед визначивши, що певні дії будуть визнани банком неприйнятними з точки зору контроля за відмиванням коштів, не буде такі дії вчиняти?
Вони кажуть, що будуть "обходити", тобто вчиняти в спосіб, що не протирічить законодавству і правилам. І це для них -- погано?
Я бачу тільки одне пояснення -- щоб "кому треба" було можна, а всім іншим -- блок. Я навіть не думаю, що безоплатне користування коштами на заблокованих рахунках -- це суттєва причина. Це приємне доповнення, не більше того.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 21:03
M-Audio написав:
Тут вкотре почали питати про а-банк, і в мене раптом виникло дивне питання.
А хто взагалі придумав, що правила і схеми роботи фінансового моніторингу повинні бути засекречені? І, головне, навіщо? Які для банка ризики, якщо клієнт, наперед визначивши, що певні дії будуть визнани банком неприйнятними з точки зору контроля за відмиванням коштів, не буде такі дії вчиняти?
Вони кажуть, що будуть "обходити", тобто вчиняти в спосіб, що не протирічить законодавству і правилам. І це для них -- погано?
Я бачу тільки одне пояснення -- щоб "кому треба" було можна, а всім іншим -- блок. Я навіть не думаю, що безоплатне користування коштами на заблокованих рахунках -- це суттєва причина. Це приємне доповнення, не більше того.
Ну добре, що задумалися
Але повинні навчати і надавати на загал приклади правильної поведінки
з грошима, а не шаХрайської.
Ну тобто -- гроші мити не можна. Але що таке "мити" і як "мити" не розповідають
Наприклад, Кримінальний кодекс це публічний док-т. Але як зробити кримінальне дійство публічно не навчають
та і як його розплутати навчають в окремих закладах.
Крім цього, треба розуміти, шо оті всі акти/постанови НБУ є підзаконними, і дуже часто вони протерічать Конституції, а про гуманізм взагалі і мови немає
Всі ДКБО виписані так, що Банка може відмовити в обслуговуванні БЕЗ пояснення причин. Клієнт тут виглядає АБСОЛЮТНО безпорадним!! Але ж і повернути гроші банка повинна у триденний термін після заяви клієнта. А НБУ дозволяє банкам проводити якісь свої слідства терміном до 30..60 діб, посилаючись на підозри у скоєнні злочину
Якось реально тупо це виходить і управи на це (на НБУ з банками) тут немає
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Amethyst
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Додано: Суб 19 жов, 2024 21:23
M-Audio написав:
Тут вкотре почали питати про а-банк, і в мене раптом виникло дивне питання.
А хто взагалі придумав, що правила і схеми роботи фінансового моніторингу повинні бути засекречені? І, головне, навіщо? Які для банка ризики, якщо клієнт, наперед визначивши, що певні дії будуть визнани банком неприйнятними з точки зору контроля за відмиванням коштів, не буде такі дії вчиняти?
А почему только сейчас возникло?
Тут же уже упоминали, что было не одно судебное дело по вопросам блокировки счетов из за этих закрытых правил, где у судьи не то, что возник такой вопрос, а он же на него дал ответ даже не о том зачем так делать, а что это противозаконно и, как минимум, на судебном процессе нужно эти правила огласить. Дела были проиграны потому, что банк не ответил даже суду. Просто хитрожопый произвол с которым можно бороться только в суде. Но пока таких дел мало, банкам дешевле проигрывать дела.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:12
Ну да, по факту у нас сейчас банковской сфере произвол прикрываясь финмониторингом.А всего-то НБУ надо обязать банки в течение трёх дней после заявления клиента вернуть деньги.Всё!Без фактических штрафов и т.п.И с соответствующими санкциями к банкам за не выполнение.
А по поводу засекреченных критериев.Я уже предлагал - давайте налоговый кодекс засекретим что б не оптимизировали налоги.
Короче очковтирательство очередное перед западом что мы типа боремся с криминальными финансами.
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