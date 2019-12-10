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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 жов, 2024 22:25
Википедия говорит правильно. С купонами проблемы были лишь первые дни, пока происходило насыщение рынка и за рубли до осени 1992 можно было платить за услуги и непрод товары. Продукты да - только карбованцы. Но очень скоро и рубли стали дороже карбованца - помню был свидетелем ситуации когда весной 1992 года стоя в очереди за билетами на автобус услышал первому в очереди сказал второй очереди "ты что дурак рублями за билеты платить - давай сюда свои рубли - вот тебе купоны на ту же сумму". А через неделю после введения "многоразовых купонов" проблемы были только в том что в продуктовых магазинах часто не было меоких купонов а зарплату зачастую давали крупными. Но очень скоро данную проблему сменила гиперинфляция, когда карбованцы стали обесцениваться со страшной силой
Додано: Пон 21 жов, 2024 22:43
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Тогда понятно почему в разных. Меня-то только за продуктами и посылали. Старушку ещё помню, которая с трудом продавщицу уговорила за хлеб принять оплату наполовину бумажным рублём и то потому, что вторая половина была железной мелочью, которую на карбованцы не заменяли. Может потом и обмен с рублей пошёл, но это уже не считалось инфоповодом. Пусть будет права.
Додано: Сер 06 лис, 2024 23:52
Барабашовский рынок, например
и другие аналогичные места, которых было не меньше (или больше) чем офиц. торговых точек (магазинов). А все "промтоварные" за дорогие покупки вообще легко и радостно и баксами брали, особо не маскируясь, с конца 1992 до 1997-98 точно. Мелких баксов в обороте ходило - мамадарагая, та еще и убитейших. И они все всеми которовались нормально... Хорошее время было. Профитное и вольное. А перспективы маячили - ааще агонь. И вот - агонь есть, а перспектив нет.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 07 лис, 2024 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 лис, 2024 00:27
а вот это - да : с января и до осени 1992 была с этим #опа почти полная. И именно тогда многие вышли тупо на повсеместные уличные раскладки хоть чем-то торгануть
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